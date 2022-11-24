望月｜李麗珍演李靖筠阿媽 為角色增肥十幾磅

英皇電影《望月》日前影舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，羅耀輝導演率領戲中主角祈求拍攝順利。李麗珍在電影扮演陳湛文(Peter)及李靖筠(Gladys)的媽媽，她為切合角色需要，特別增肥十六、七磅，讓自己看來更像較為圓潤的中年媽媽！雖只是剛剛開工，絕無架子的珍妹已跟一班拍檔相當熟絡。

Gladys暱稱珍妹為「媽子」，珍妹笑言：「有時感覺李靖筠就是我的女兒，自己會投入一些，她話頭醒尾，有這樣的女兒，我會好『冧』！」首度與珍妹合作，便能結母女之緣，Gladys直呼非常榮幸：「能夠演珍姐的女兒，著實太幸運了！記得有一場戲，我要翻開『媽子』的舊相，她真的太漂亮了！而且，跟『媽子』合作好開心，她是一個很隨意的人，偶爾會爆個冷笑話，幾搞笑！」