望月｜李麗珍演李靖筠阿媽 為角色增肥十幾磅

英皇電影《望月》日前影舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，羅耀輝導演率領戲中主角祈求拍攝順利。李麗珍在電影扮演陳湛文(Peter)及李靖筠(Gladys)的媽媽，她為切合角色需要，特別增肥十六、七磅，讓自己看來更像較為圓潤的中年媽媽！雖只是剛剛開工，絕無架子的珍妹已跟一班拍檔相當熟絡。
Gladys暱稱珍妹為「媽子」，珍妹笑言：「有時感覺李靖筠就是我的女兒，自己會投入一些，她話頭醒尾，有這樣的女兒，我會好『冧』！」首度與珍妹合作，便能結母女之緣，Gladys直呼非常榮幸：「能夠演珍姐的女兒，著實太幸運了！記得有一場戲，我要翻開『媽子』的舊相，她真的太漂亮了！而且，跟『媽子』合作好開心，她是一個很隨意的人，偶爾會爆個冷笑話，幾搞笑！」
現實中，珍妹與乖女許倚榕感情融洽，相處像朋友一樣，珍妹謙言沒有甚麼教女心得：「主要是給她多些愛心、主動去關心她，不能到女兒反叛時才作管教，要努力維繫彼此感情與關係。」Gladys自爆曾向珍妹探問與女兒的相處之道：「我幾羨慕『媽子』與女兒的關係，因為我出自比較傳統的家庭，很難與父母搭著膊頭傾心事。」
開鏡當日，珍妹的左腳紮著紗布，更需以枴杖代步，原來不慎在家跌傷了。珍妹苦笑道：「因為自己輪盡，我這生人跌過好多次，以今次最『甘』！在家滑倒時，剛巧跌正在隔開廁所與房間的雲石石壆，隻腳不但拗柴，更碎了少少骨，希望別要再有下一次了！」就在開鏡前傷腳，珍妹一度擔心會影響拍攝工作，醫生表示她的傷勢沒有大礙，再過多兩星期便可康復。幸好羅耀輝導演遷就，先拍家中的食飯等較靜態的戲分。