望月｜芯駖@COLLAR初登大銀幕 與陳湛文演夫妻 向李麗珍偷師

英皇電影《望月》由羅耀輝導演及監製，請來李麗玲、李靖筠（Gladys）、陳湛文（Peter）和芯駖＠COLLAR等領銜主演。日前該片舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，羅耀輝導演率領戲中主角祈求拍攝順利。
今次是芯駖初登大銀幕，在《望月》與陳湛文（Peter）合演一對感情不算和睦的夫妻。芯駖直言：「首先要多謝導演找我，我很樂於接拍的其中一個原因，就是因為對手是Peter，入行前我已經有看他的作品，覺得這個演員很厲害，可以演繹不同角色，我不太認識演戲，好想了解這回事，既然有這麼好的對手、這樣好的機會，我當然好想嘗試！」
Peter剛在《飯戲攻心》演廢青三佬深入民心，這次在《望月》變身沉鬱內斂的大佬，相比喜劇與正劇，Peter坦言偏愛正劇：「感覺正劇比較有發揮一些，加上我本身性格都幾內斂，跟這個角色有點連繫，但其實我仍在摸索中，研發不同的可能性。」
觀察李麗珍一舉一動
芯駖今次拍電影與好戲之人Peter拍檔之餘，更有機會與影后李麗珍大演對手戲，芯駖透露指李麗珍的氣場很強︰「第一次看她進來的時候，她用眼神慢慢地觀望全場，好有一種穩定、安全的感覺！」她表示一直默默地觀察李麗珍的一舉一動，從中偷師：「無論談話的節奏、語速、尾音，我都會細心留意，第一次對戲，發現珍姐會親手去寫自己的角色背景，做功課做得好仔細！」身為大師兄，Peter應該不用再偷師吧？他大叫：「要呀，我依然要多多指教！傾偈是最好的指教，不用刻意去問、求學求教，說著說著，就會發展到默契出來！」