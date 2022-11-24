望月｜芯駖@COLLAR初登大銀幕 與陳湛文演夫妻 向李麗珍偷師

今次是芯駖初登大銀幕，在《望月》與陳湛文（Peter）合演一對感情不算和睦的夫妻。芯駖直言：「首先要多謝導演找我，我很樂於接拍的其中一個原因，就是因為對手是Peter，入行前我已經有看他的作品，覺得這個演員很厲害，可以演繹不同角色，我不太認識演戲，好想了解這回事，既然有這麼好的對手、這樣好的機會，我當然好想嘗試！」

Peter剛在《飯戲攻心》演廢青三佬深入民心，這次在《望月》變身沉鬱內斂的大佬，相比喜劇與正劇，Peter坦言偏愛正劇：「感覺正劇比較有發揮一些，加上我本身性格都幾內斂，跟這個角色有點連繫，但其實我仍在摸索中，研發不同的可能性。」