朝比奈彩獲鍾培生睇中 產後未夠半年火速修身來港拍廣告

憑Netflix日劇《今際之國的有栖》走紅的日本女星朝比奈彩，昨日啟程來港，今日為美容品牌拍攝廣告，偕身為投資者的鍾培生一同現身受訪。

鍾培生踩入美容界，最近積極投資並與瑞士高端美容品牌GLYCEL共同拓展日本市場，邀請朝比奈彩擔任品牌代言人。朝比奈彩在《今際之國的有栖》中以性感造型扮演跨性別角色「水雞光」，成功在香港吸納不少支持者。今日，朝比奈彩穿上鮮紅色短裙登場，產後未夠半年已火速修身，甫受訪即用廣東話打招呼：「大家好，我係朝比奈彩。」第二次來港香港接job，她表示上次完全沒有時間觀光，而今次工作關係同樣相當緊湊，此行想再欣賞香港夜景，對於香港美食，她即想起芒果及菜肉包，希望可以大快朵頤。問到有否想跟香港藝人合作，她坦言：「其實我不太認識香港藝人，如果有機會，亦歡迎大家邀請我合作。」談到與鍾培生合作，原來是鍾培生睇完《今際之國的有栖》，點名起用朝比奈彩為品牌擔任宣傳大使。朝比奈彩大嘆廣東話好難學，所以今次來到香港拍攝，言語上對她是最大困難。朝比奈彩成功開拓海外市場，盼今後可多接不同地方的工作，亦自薦接拍動作片，對出拳、踢腳等武打場面感到興趣，之後接拍過動作戲，亦練習過一年拳擊及半年空手道，故她認為拍打戲受傷亦在所難免，故絕對沒有擔心受傷問題。