朝比奈彩靠做運動保持體態 行程緊密盼再帶家人來港享受假期

貴為「九頭身美女」的朝比奈彩，第一次來港工作，以緊身裙露出香肩登場，她獲安排試食全新產品，她表示曾到譚仔三哥的東京惠比壽店，今次可以成為試食嘉賓自然機會難得。朝比奈彩昨日抵港後，今日出席完活動便要匆匆返回日本，昨晚有趁機到山頂欣賞夜景。

新片有動作場面

朝比奈彩前年7月閃嫁男團三代目J Soul Brothers成員山下健二郎，此行來去匆匆，她在香港只逗留兩日一夜，朝比奈彩期待有機會可以私底下與家人來港，屆時便可以好好享受及到處觀光。朝比奈彩在活動上試食時表情豐富，她自認十分愛吃，食到美食時令她感到幸福。當記者問到她如何保持完美體態時?她即答：「好開心大家讚賞，當然我很喜歡食，不過運動亦很重要，會做gym、打高爾夫球，以前曾經是田徑隊，我真的很喜歡運動呢！」繼《今際之國》後，朝比奈彩早前為主演電影挑戰演女拳手，她透露下套參演新片是套多元化作品，其角色也會有動作場面，昨日她到星光大道見到李小龍像，朝比奈彩認為談起動作電影定必會想起李小龍，如果有香港片商邀請，她亦希望挑戰接拍港產動作片。

朝比奈彩自言本身在香港沒有朋友，來港前亦沒想過自己在香港也獲得大家認識，決定趁此行增加今後在香港的工作機會，望日後跟本地藝人合作。被問到對香港男士的印象，十分識做的朝比奈彩表示香港好多靚仔，引來全場一陣大笑。