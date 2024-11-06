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娛樂
2024-11-06 13:23:36

木村一家輪流來港吸金 Koki光希下星期現身尖沙咀主持聖誕亮燈儀式

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木村細女光希宣布下星期重臨香江搵銀。

木村細女光希宣布下星期重臨香江搵銀。

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木村拓哉今年為FOODPANDA破天荒拍攝香港廣告，其愛妻及兩個囡囡近月亦分別到香港搵真銀，木村一家跟香港可謂相當有緣。

「木村嫂」工藤靜香上月舉行相隔31年的香港個唱，而大女心美Cocomi）今年5月亦來港參與「法國五月」藝術展，聯同全球知名的鋼琴家牛牛在灣仔演藝學院舉行一連兩場「琴笛和鳴-牛牛與心美二重奏-，至於模而優則演的細女光希（Koki），也宣布下星期重臨香江，現身尖沙咀海運大廈露天廣場，為海港城舉行聖誕亮燈儀式。

星媽工藤靜香上月舉行相隔31年的香港個唱，未知下周會否跟囡囡再度來港。 木村拓哉今年亦破天荒拍攝香港廣告。

今個聖誕，海港城再與超人氣日本微型攝影藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka）合作，由11月15日至2025年1月1日，帶來他第一個以聖誕為主題的藝術活動，包括「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置及「Countdown to Mini-mas」微模型展覽；海運大廈露天廣場將會化身成28米長的聖誕老人工作枱，按比例放大田中達也的精選微模型場景，成為5大打卡位，同時是他有史而來最大規模的藝術裝置，市民可以與「放大」的場景合影，成為田中達也幻想世界中的小人物之一。光希下星期四會聯同其他嘉賓和聖誕老人主持亮燈儀式

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光希於2018年5月28日以模特兒身份登上時尚雜誌封面，踩入演藝界後，2022年主演恐怖靈異電影《牛首村》正式以演員身分出道，最新作品是由日本開拍、改編自韓國人氣漫畫《女神降臨》真人版，由她擔任女主角飾演谷川麗奈，暫定明年3月上映。此外，光希能操流利英語，她所拍攝的冰島電影《心動50年》（TOUCH)，是一個橫跨冰島、日本淒美愛情故事，早前已在香港上映。

光希家姐心美今年5月曾來港開音樂會。 光希下星期四現身尖沙咀海運大廈露天廣場，為海港城舉行聖誕亮燈儀式。

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