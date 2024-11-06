木村拓哉今年為FOODPANDA破天荒拍攝香港廣告，其愛妻及兩個囡囡近月亦分別到香港搵真銀，木村一家跟香港可謂相當有緣。

「木村嫂」工藤靜香上月舉行相隔31年的香港個唱，而大女心美（Cocomi）今年5月亦來港參與「法國五月」藝術展，聯同全球知名的鋼琴家牛牛在灣仔演藝學院舉行一連兩場「琴笛和鳴-牛牛與心美二重奏-」，至於模而優則演的細女光希（Koki），也宣布下星期重臨香江，現身尖沙咀海運大廈露天廣場，為海港城舉行聖誕亮燈儀式。