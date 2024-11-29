木村光希現身時裝盛典 被捕獲與靜香shopping 范冰冰超低胸反光酒杯look勁搶鏡

首屆「香港時裝薈」的重頭戲「Vogue Loves Hong Kong」昨晚(28日)，邀得中外時尚名人偶像出席紅地氈活動，包括國家冬奧金牌得主谷愛凌、韓團2NE1隊長CL(李彩麟)、《魷魚遊戲》人氣演員魏化儁、木村拓哉女兒 木村光希、《黑白大廚》爆紅的米芝蓮三星主廚安成宰、《Emily in Paris》男星Lucien Laviscount、英國人氣超模Jourdan Dunn、少女時代前成員Jessica、泰國著名影星Davika Hoorne及Mew Suppasit、前少時成員Jessica，以及MIRROR其中6位成員姜濤、江𤒹生、楊樂文、盧瀚霆、呂爵安和陳卓賢，以及鄧麗欣、周秀娜、梁洛施、范冰冰、倪晨曦、李幸倪、江海迦、星二代沈月(邱淑貞女兒)、柯煒林、許恩怡、琦琦、馬詩慧等，星光熠熠，一眾女星都悉心打扮，其中范冰冰的超低胸反光酒杯look和倪晨曦的小仙子造型，相映成趣，范冰冰的造型被網友指跟古代賜毒酒的酒杯相似。

有「最美星二代」之稱的沈月以紅色長裙亮相，她受訪時表示期待跟老友木村光希，二人早前在活動上認識後，一直保持聯絡，無所不談。沈月早前飛到馬來西亞，與雪蘭莪州(Selangor)公主扎塔莎（Zatashah）向弱勢社群派食物，她表示一定會繼續做善事，尤其是幫助小朋友。「今次去馬來西亞就係幫小朋友有飽飯食，之前去緬甸都有教小朋友英文，去雲南都有探小朋友。我喺雲南有建立一間學校，之前覺得做完唔使講，但媽咪認為改變一個人諗法已經可以幫到世界少少，所以希望我做嘅所有善事可以幫到呢個世界。」沈月雖然十分鍾意小朋友，問到可有對象組織家庭，她笑言可能擇偶條件太高，暫仍未遇合適對象。

有「時尚女王始祖」美譽的2NE1隊長CL華麗登場，對於兩個星期後與2NE1成員來港開騷，她表示非常期待。CL的妹妹在香港讀大學，她表示每次來探妹妹都會一齊出街品嚐香港地道美食，非常喜歡鍾意香港。



日本男神木村拓哉細女Koki木村光希繼本月中出席聖誕亮燈儀式後，短期內再度襲港，昨晚仙氣現身大派心心超sweet，她表示今次來香港有打邊爐、嘆點心、和食雞蛋仔。有網民在threads分享光希與母親工藤靜香在尖沙咀出沒購物的圖片，大有可能母女結伴來港旅遊。

在劇集《Emily in Paris》演Alfie的英國演員Lucien Laviscount，則是首次來香港，覺得香港人、食物和環境都好正，最想搭渡海小輪欣賞維港景色。