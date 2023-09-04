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娛樂
2023-09-04 20:17:04

木村拓哉前輩 東山紀之接任尊尼事務所社長

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盛傳東山紀之接任尊尼社長一職。

盛傳東山紀之接任尊尼社長一職。

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川過去40年性侵多達200多位未成年練習生，這單轟動全球的醜聞令尊尼名譽盡毀，旗下多位藝人也決意離巢免受拖累。尊尼於今個星期四召開記者，預計交代性醜聞事件及受害者賠償安排，另一重要公布會是新任社長人選。據爆料雜誌《周刊文春》報道，由於現任社長藤島茱莉景子去意已決，事務所旗下藝人東山紀之將會接任社長一職，帶領尊尼重回正軌。

尊尼性醜聞傳出不久，東山先「企」出來向公眾道歉。

尊尼性醜聞傳出不久，東山先「企」出來向公眾道歉。

鞠躬認錯，外界認為東山比尊尼任何一位高層更勇敢。

鞠躬認錯，外界認為東山比尊尼任何一位高層更勇敢。

公開道歉贏民心

1979年已加入尊尼的東山紀之，在Johnny喜多川性醜聞曝光後，曾在晨早節目公開道歉，亦大膽指出「尊尼這名字應否繼續存在」的言論。《周刊文春》指，雖然醜聞並非東山引起，但他勇於道歉的行為受外界欣賞，為尊尼贏回不少民心。在進行大改革的前題下，尊尼一眾高層認為東山擔任社長一職絕對正確。

東山紀之(右)在少年隊中屬最跳得之人。

東山紀之(右)在少年隊中屬最跳得之人。

東山仍活躍幕前，也是一線女星常用拍檔。身旁兩位是鈴木保奈美與常盤貴子。

東山仍活躍幕前，也是一線女星常用拍檔。身旁兩位是鈴木保奈美與常盤貴子。

大前輩氣場

56歲的東山紀之已婚，太太是女星木村佳乃。1979年加入尊尼，1982年與錦織一清、植草克秀組成少年隊，是尊尼其中一隊最受歡迎組合。少年隊解散多年，東山一直為尊尼處理內部事務，幕前演出之餘亦負責訓練新人。由於近藤真彥爆出婚外情離開尊尼，東山已成為尊尼不可缺少的前輩級藝人，就連1987年加入尊尼的木村拓哉也曾表示，東山是尊尼的恩人，擁有強大的前輩氣勢。預計東山「上場」後，首要任務是將尊尼塑造全新的專業形象，改變目前青黃不接的情況。

東山成為社長後，掌控尊尼所有業務。

東山成為社長後，掌控尊尼所有業務。

47歲的東山太太木村佳乃屬實力派演員，出生於英國，英語流利有助老公發展事業。

47歲的東山太太木村佳乃屬實力派演員，出生於英國，英語流利有助老公發展事業。

東山首先要留住有離心的木村拓哉。

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