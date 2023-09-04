木村拓哉前輩 東山紀之接任尊尼事務所社長

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川過去40年性侵多達200多位未成年練習生，這單轟動全球的醜聞令尊尼名譽盡毀，旗下多位藝人也決意離巢免受拖累。尊尼於今個星期四召開記者，預計交代性醜聞事件及受害者賠償安排，另一重要公布會是新任社長人選。據爆料雜誌《周刊文春》報道，由於現任社長藤島茱莉景子去意已決，事務所旗下藝人東山紀之將會接任社長一職，帶領尊尼重回正軌。

公開道歉贏民心 1979年已加入尊尼的東山紀之，在Johnny喜多川性醜聞曝光後，曾在晨早節目公開道歉，亦大膽指出「尊尼這名字應否繼續存在」的言論。《周刊文春》指，雖然醜聞並非東山引起，但他勇於道歉的行為受外界欣賞，為尊尼贏回不少民心。在進行大改革的前題下，尊尼一眾高層認為東山擔任社長一職絕對正確。