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娛樂
2023-10-20 16:05:09

木村拓哉形象插水廣告價大跌無人問津 IG一個月內流失2.5萬followers

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木村拓哉形象插水廣告價大跌無人問津 IG一個月內流失2.5萬followers

木村拓哉受公司醜聞影響形象插水，其廣告價大跌仍無人問津。

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞轟動全球，公司面對前所未有的經營危機，多位當紅偶像及藝人已先後離巢，廣告商及電視台亦紛紛割席，尊尼事務所更要改名SMILE-UP.望全面洗底。

事件至今，公司一哥木村拓哉已被多間大企業劃清界線，原本手握的日產汽車、麥當勞兩大代言，上月已宣布到期續約。其實，木村拓哉早前在IG發文寫「show must go on」，據知這句話是Johnny喜多川生前的座右銘，旗下藝人也多次引用，經發文一出，立即引發大批網民猛烈批評雖然木村的IG關閉留言，民卻對他窮追不捨，就算發文來已經刪除，木村支持率卻有下跌跡象，日媒發現他IG粉絲一個月流失多達2.5萬，更被爆廣告酬勞大價！

木村拓哉IG粉絲在一個月內減少了2.5萬人。 木村拓哉被麥當勞飛起，上月已宣布到期後不再續約。
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據日媒《FLASH》報，木村2019年開設IG時，短短一天就突破百萬人follow，到今年7月已經超過400萬人，9月份一度升至402.3然而9中到10期間，竟在一個月內減少了2.5萬人，截至今日下午，木村的IG追蹤人數為399.7萬人。

日媒推測，木村拓哉粉絲減少的原因，在風波中仍引用喜多川名言有關。同時，觀釆當地藝人最新廣告價，木村的身跌至2500日圓（約130.5萬港元），其次是嵐成員櫻井翔，廣告跌至2000萬日幣（約104.35萬港元），儘管被迫大減價，卻預料短期內不會再廣告商跟木村及同門藝人合作

木村拓哉IG Follwers在10月20日下午不足400萬（instrack截圖） 木村拓哉IG Follwers在10月20日下午不足400萬（instrack截圖） 木村拓哉IG Follwers在10月20日下午不足400萬（instrack截圖） 木村拓哉IG Follwers在10月20日下午不足400萬（instrack截圖） 木村拓哉IG Follwers連續多日下跌（instrack截圖）
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