木村拓哉形象插水廣告價大跌無人問津 IG一個月內流失2.5萬followers

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞轟動全球，公司面對前所未有的經營危機，多位當紅偶像及藝人已先後離巢，廣告商及電視台亦紛紛割席，尊尼事務所更要改名SMILE-UP.望全面洗底。

事件至今，公司一哥木村拓哉已被多間大企業劃清界線，原本他手握的日產汽車、麥當勞兩大代言，上月已宣布到期後不再續約。其實，木村拓哉早前在IG發文寫「show must go on」，據知這句話是Johnny喜多川生前的座右銘，旗下藝人也多次引用，經發文一出，立即引發大批網民猛烈批評，雖然木村的IG已關閉留言，但日本網民卻對他窮追不捨，就算發文其來已經刪除，木村支持率卻有下跌跡象，日媒更發現他IG粉絲一個月流失多達2.5萬，更被爆廣告酬勞大劈價！