木村拓哉矚目劇下周開播 《風間公親－教場0－》黃Viu無料放送

赤楚緊張到嗌肚痛

「國民老婆」新垣結衣在《風間公親－教場0－》飾演隼田聖子，除了是風間的新人拍檔，同時也是一名單親媽媽，每日在刑警工作和照顧女兒之間夾鏠中求生存；該劇也是結衣自日劇《Code Blue 3》後，相隔六年再度演出富士連續劇，更是她出道以來首次跟木村合作，難怪女神坦言非常緊張：「這是我第一次和木村共同主演，但是他給我示範了敬禮的動作，並以各種方式和我交流，緩解了我的緊張。」憑《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的赤楚衛二，也笑言驚到胃痛：「從來沒有想過我能夠演出，我很緊張！我飾演的瓜原潤史常常會緊張到肚痛，我好像也有同樣的感覺！」他更大讚現實中的木村就像老師一樣，不時在現場溫柔指導大家，讓一眾「新手刑警」漸漸得心應手。

