木村拓哉越獄洗冤情 山下智久新劇對撼昔日師兄

2024年春季日劇如箭在弦，由日劇天王木村拓哉主演的《Believe－為你架起的橋樑－》、「山P」山下智久孭飛的《BLUE MOMENT》分別於月尾開播，兩位昔日同門師兄弟均有新劇對撼，而兩劇同時將會在本地「黃Viu煲劇平台」緊貼日本播放。

《 BLUE MOMENT 》 4 月 24 日首播

《BLUE MOMENT》以 SDM（特別災害對策總部）為故事主軸，講述SDM本部首席代表兼氣象研究員晴原柑九朗（山下智久飾）與組員們憑藉自身智慧和知識，在前線守護那些因天災受到威脅的人們、拯救生命的故事。