木村拓哉越獄洗冤情 山下智久新劇對撼昔日師兄
2024年春季日劇如箭在弦，由日劇天王木村拓哉主演的《Believe－為你架起的橋樑－》、「山P」山下智久孭飛的《BLUE MOMENT》分別於月尾開播，兩位昔日同門師兄弟均有新劇對撼，而兩劇同時將會在本地「黃Viu煲劇平台」緊貼日本播放。
《BLUE MOMENT》 4月24日首播
《BLUE MOMENT》以 SDM（特別災害對策總部）為故事主軸，講述SDM本部首席代表兼氣象研究員晴原柑九朗（山下智久飾）與組員們憑藉自身智慧和知識，在前線守護那些因天災受到威脅的人們、拯救生命的故事。
相隔七年，山下智久再度主演富士劇，對此他表示十分榮幸，也談到繼《Code Blue》後再次「救急扶危」的心情：「雖然我不能拯救生命，但是有幸接觸過因為《Code Blue》而成為醫生的觀眾，令我非常感動。」除了山下智久，該劇起用夏帆、水上恆司等演員，以及由擁有中國血統的22歲新世代女星出口夏希擔任女一，被日本娛樂網站票選為「2024最想收看第一集的春季日劇」冠軍！
《Believe－為你架起的橋樑－》 4月25日首播
劇集講述日本建設公司龍頭「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）對工作充滿熱情，更從幾年前開始負責東京市政府傾注心血的龍神大橋建設計劃；某天施工現場發生嚴重事故，涉及多人受傷，狩山陸也因此遭到監禁。為了洗清嫌疑，他決定逃獄查明真相！
《Believe－為你架起的橋樑－》為朝日電視台65周年台慶劇，男神木村為此再度挑戰新職業，化身型男土木工程師，對此他表示：「狩山陸原本應該在工地度過熱鬧快樂的時光，卻因為某種原因被關進監獄，很多衣服連皮帶都不能用，應該是史上最不興奮的試裝。」據悉拍攝大橋事故當日天氣惡劣，但是木村仍然無懼風雨親身上陣，專業態度獲劇組激讚，早前已有日媒拍得木村在劇中的囚犯造型。