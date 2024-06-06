木村拓哉魅力迷倒男拍檔 竹內涼真入行十年圓夢合作

日劇天王木村拓哉主演的朝日電視台65周年台慶劇《Believe-為你架起的橋樑-》，講述日本「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）負責東京龍神大橋的興建計劃，某天施工現場發生嚴重事故，狩山陸在高層游說下一力承擔，遭到判監一年半。然而太太玲子（天海祐希飾）探監時坦承患癌，令狩山決心推翻頂罪計劃，為此他策劃越獄並成功逃亡，卻被刑警黑木正興（竹內涼真飾）發現，原以為他會再度被捕，黑木卻為他提供情報，更偷偷放走狩山！原來黑木是大橋事故死者若松博通的弟弟，但他並不是因為復仇而緊咬狩山，而是為了找出幕後真相。

竹內涼真遮招牌黑痣

《Believe-為你架起的橋樑-》甫開播，竹內涼真便以「造橋工人」若松和「刑警」黑木身份登場而成為熱話，當時不少觀眾猜測二人是雙胞胎，直至第三集才確認了他們的兄弟關係！談到一人分飾兩角，竹內涼真透露：「為了區別開兩個角色，我把嘴角下的痣遮住，這是我第一次這樣做，『若松』出現的場景是後期製作的。」他也不諱言一直恨與偶像合作：「我成為演員已經十年了，一直很想和木村先生一起工作，但是苦無機會。我從小就看了很多他的作品，他在附近拍戲時我也會跑去看看！我記得我看了《律政英雄》的電影兩次，因為我想看最後的吻戲，對於初中生來說，那個畫面令人很害羞。」