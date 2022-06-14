木村細女光希迎接20歲 泳衣look大宅拍私影

木村拓哉不愧是日劇天王，其IG的追隨人數有350萬，排名最多人follow的日籍男星第五位，而19歲細女光希（koki）亦不執輸，擁有345萬followers，在網絡的影響力絕對拍得住老竇。光希於15歲強勢出道，當時挾「最強星二代」之名一炮而紅，轉眼已入行四周年，明年20歲的光希，今年還初登大銀幕，立志要成為一位全能藝人。深受廣告商歡迎的光希，昨日分享一輯性感靚相，見她穿泳裝再配上一件白色恤衫，在大宅花園享受陽光，公開後已獲得10萬網民讚好。



光希老竇木村同樣活躍社交平台，雖然其主演的朝日電視台劇集《邁向未來的倒數10秒》已在上星期播出最後一集，但木村仍勤力更新IG，昨日又透露相隔一年再次出海。《邁向未來的倒數10秒》的大結局錄得13.1% 收視，創下開播以來全九集之最好成績，總算是有個交代。