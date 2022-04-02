木村豪宅遭入侵 工藤靜香嬲爆護家人

木村拓哉貴為日劇天王，下月將有新劇《邁向未來的倒數10秒》開播，昨日就偕新拍檔滿島光與朝日電視台一批新員工進行視像會議，隔空來恭賀這班電視台新血。



木村一向是外界焦點，最近更被一名陌生中女滋擾及疑似非法闖入豪宅！據日媒《週刊文春》消息指，木村家於3月1日發現門口有可疑人物，並立即報警，木村被目擊與到場的警方對話，附近的鄰居表示，木村夫婦均出來了解事件，其妻工藤靜香表情看似怒氣沖沖，兩個寶貝女心美和光希就在他們身後，還有1名40多歲的男性，可能是經理人或警方人員。

新劇黃Viu上架



《週刊文春》直接上門向靜香求證，她坦言有這件事，但是對細節不願多作回應，只說：「不好意思，請詢問警方」，跟住鞠躬離開。木村發言人則表示：「正如所講，的確有報警處理，我們根據該名女性的違法行為報警，採取行動。」木村寓所並非首次被人入侵，他以10億日圓（約630萬港元）打造的「木村宮」位於東京目黑區，一家四口於2007年進駐豪宅後便有不明人士入侵， 當場響起警鐘，保安人員與警察立刻到場處理，可惜未有捉到可疑人物，但就發現木村大宅的二樓窗戶有被破壞痕跡，好彩家中沒有任何財物損失，懷疑是有心人刻意潛入裝置竊聽器，或偷取他電腦內的資料。

朝日電視新劇《邁向未來的倒數10秒》，陣容還有滿島光、內田有紀、柄本明、生瀨勝久、高橋海人及村上虹郎等，木村飾演一位退役拳擊手桐澤祥吾，經歷挫折令他對人生感到絕望，並返回母校擔任拳擊教練，香港黃Viu已確認會免費上架。