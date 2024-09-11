木野真琴Sailor Jupiter著名聲優篠原惠美病逝 終年61歲

日本配音界今年痛失多位著名聲優，曾在《美少女戰士》系列中聲演「Sailor Jupiter」木野真琴的篠原惠美，獲所屬事務所證實已在本月8日與世長辭，終年61歲。

原名渡邊惠美子的篠原惠美，獲事務所81 Produce在星期二透過官方網站公布死訊，內容提及篠原惠美是於8日離開人世：「本公司所屬演員篠原惠美（本名渡邊惠美子）於令和6年9月8日，因病在療養期間醫治無效，61歲長眠於世。謹此感謝她生前的厚誼，特此報告。」篠原惠美上月8日才度過61歲生日，她是從1986年起以配音員身份發展，最具代表性角色相信是1992年在電視上首播《美少女戰士》，她為木野真琴/Sailor Jupiter擔任配音，其他作品還有《火影忍者疾風傳》中的漩渦九品等。