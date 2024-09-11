木野真琴Sailor Jupiter著名聲優篠原惠美病逝 終年61歲

日本配音界今年痛失多位著名聲優，曾在《美少女戰士》系列中聲演「Sailor Jupiter」木野真琴的篠原惠美，獲所屬事務所證實已在本月8日與世長辭，終年61歲。
原名渡邊惠美子的篠原惠美，獲事務所81 Produce在星期二透過官方網站公布死訊，內容提及篠原惠美是於8日離開人世：「本公司所屬演員篠原惠美（本名渡邊惠美子）於令和6年9月8日，因病在療養期間醫治無效，61歲長眠於世。謹此感謝她生前的厚誼，特此報告。」篠原惠美上月8日才度過61歲生日，她是從1986年起以配音員身份發展，最具代表性角色相信是1992年在電視上首播《美少女戰士》，她為木野真琴/Sailor Jupiter擔任配音，其他作品還有《火影忍者疾風傳》中的漩渦九品等。
發文提及夢見已故聲優
對於篠原惠美病逝，在《美少女戰士》中為愛野美奈子/Sailor Venus配音的深見梨加，立即發文悼念，分享了兩人一同慶生的昔日合照，並留言：「我最珍貴、親愛的朋友離開了我們。直到最後一刻，他都仍然充滿了活力與希望。我們還是同一天出生的。我會永遠、永遠的愛你。」篠原惠美與深見梨加同是8月8日生日，十分有緣。及至晚上，篠原惠美的兒子在母親社交平台X帳戶發文，交代亡母的離世噩耗，並感謝母親，希望辛苦多時的她好好休息。另外，有網民發現，篠原恵美今年8月21日曾在X上發文，提及她夢到了8月20日同樣因病去世的著名聲優田中敦子，如今兩人竟在一個月內相繼離開，令廣大動漫迷大感惋惜。