未來音樂祭｜大會邀繪麗奈為推廣音樂 素海霖IG慘被檢舉親回網民斥「九唔搭八」

由TONE MUSIC主辦的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1 日在亞博舉行，唯主辦方發文稱門票賣不足三成，於是hard sell一下。網民批評演出名單不吸引，主辦方開live時認為演出名單不能重覆去年，否則「睇唔到香港音樂『未來』，只會見到香港音樂嘅『重複』。」他們承認選擇時是主觀性覺得好看，但初衷是希望大家可以認識更多不同單位。

提到邀請香港AV女優「繪麗奈」素海霖參與，認為她「九唔搭八」，甚至有欠尊重音樂。惟素海霖早前與樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9一齊合作的《只想有人令我呼叫》，而她的歌聲亦獲不少網民大讚。主辦方在直播中提到素海霖有唱歌，「你問我哋係咪為gimmick，我唔敢講係咪，但我哋想創新，令你因為咁而聽到另一啲嘢。你哋可以睇P.R.O.J.E.C.T. 9同鹽焗雞，你哋聽完又會明點解佢哋三個一齊演出，其實都係音樂出發，搵佢參與係因為佢有首歌，所以就搵佢啦！」

素海霖︰點解你唔俾次機會？

素海霖回應本報表示今次是她第一次公開獻唱，「我覺得要突破，好多謝佢哋俾機會我，我到時會唱一首歌，其餘就係同其他人合唱。」提到被人劣評，她笑言「我未出嚟已經被人噓啦！」並續說︰「公布有我出現之後，好多人話佢唔尊重個音樂祭，佢去拍返AV啦！或者覺得我一定唔得！每個人都有第一次啦，我未必熟悉音樂，但我會努力同鍾意，點解你唔俾一次機會？同埋我都未表演，等我表演咗先講嘢。」

她又指今次音樂祭並非主流音樂會，集合不同音樂單位，「點解你要咁抗拒唔尊重其他人，人哋都未出聲，同埋我幾肯定話得嘅人都係冇買飛嘅人。」另外，素海霖的IG疑被人檢舉，暫時關閉，只餘她另一帳號仍在運作及可被搜尋。