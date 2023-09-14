未來音樂祭｜演出單位被指唔吸引 主辦方直播回應︰唔想重覆同可選擇不多

TONE MUSIC各成員在直播回應網民提問。

由TONE MUSIC主辦的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1 日在亞博舉行，唯主辦方發文稱門票賣不足三成，於是hard sell一下。不少歌手亦在社交平台轉發帖文，幫手宣傳，盼歌迷可以入場支持。其後主辦方在網上開直播，逐一回應收集回來的網民提問。 他們在直播中表示今次告急並非情緒勒索，「告急後面有個問號，我哋都諗係咪要告急呢？」坦言沒有後悔舉辦，只是他們籌備較透明，亦不是希望開完直播盼大家改變主意，只求大家明白他們一直在嘗試，讓大家提出問題，好讓他們可以改善。

《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》門票至今賣出不足三成。

選址亞博原因 對於場地選址太遠，他們表示香港可選擇的場地不多，並指亞博在舞台的設計上彈性較其他場地大，加上一直想做企位show，於是在一年前在亞博舉行音樂祭之後，再次選擇亞博。他們透露為了拉近表演者與觀眾距離，於是舞台改為橫放，不設座位是希望令觀眾有更大流動性，不想大家只能在同一位置欣賞。他們指去年因為疫情令不少餐廳沒有營業，因此今年增設不同飲食攤檔，另設休息區給予觀眾，加上不同技術問題，亞博會是比較好的選擇。