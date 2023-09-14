未來音樂祭｜演出單位被指唔吸引 主辦方直播回應︰唔想重覆同可選擇不多

由TONE MUSIC主辦的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1 日在亞博舉行，唯主辦方發文稱門票賣不足三成，於是hard sell一下。不少歌手亦在社交平台轉發帖文，幫手宣傳，盼歌迷可以入場支持。其後主辦方在網上開直播，逐一回應收集回來的網民提問。
他們在直播中表示今次告急並非情緒勒索，「告急後面有個問號，我哋都諗係咪要告急呢？」坦言沒有後悔舉辦，只是他們籌備較透明，亦不是希望開完直播盼大家改變主意，只求大家明白他們一直在嘗試，讓大家提出問題，好讓他們可以改善。
選址亞博原因
對於場地選址太遠，他們表示香港可選擇的場地不多，並指亞博在舞台的設計上彈性較其他場地大，加上一直想做企位show，於是在一年前在亞博舉行音樂祭之後，再次選擇亞博。他們透露為了拉近表演者與觀眾距離，於是舞台改為橫放，不設座位是希望令觀眾有更大流動性，不想大家只能在同一位置欣賞。他們指去年因為疫情令不少餐廳沒有營業，因此今年增設不同飲食攤檔，另設休息區給予觀眾，加上不同技術問題，亞博會是比較好的選擇。
不會再加演出單位
今年音樂祭的演出名單被指吸引力不足，有網民指搵謝安琪已經好out，又謂不想花錢看湯令山，甚至批評找AV女優「繪麗奈」素海霖是「九唔搭八」。主辦方稱在選擇演出單位時是花了很多心思和時間，亦是希望想大家可以認識不同單位，但承認他們主觀性覺得「好睇和吸引」。
他們表示不想重複去年音樂祭內容，「咁樣我哋睇唔到香港音樂『未來』，只會見到香港音樂嘅『重複』」坦言在香港可選擇的音樂單位不多。他們稱音樂祭內容需要考慮到演出單位表現類型及在現場的氣氛，「想拎個balance，好睇唔重覆，觀眾又想睇，同埋要睇下個artists係咪available。」並稱不會再加表演單位，明年會再因應大家喜好邀請演出單位。
最後他們透露去年音樂然賣足9成門票，承認有一定利潤，但因為舉辦頒獎禮倒蝕近60萬，直言他們全部一蚊沒拎過，更要補貼出來。