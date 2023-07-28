由TONE Music主辦的《未來音樂祭2023》(TONE Music Festival 2023)載譽歸來，將於9月30日及10月1日一連兩日假亞洲國際博覽館舉行，兩場音樂祭的首輪演出單位多達24個，活動以全企位進行。由即日起至明天(29日)第登記成為TONE Music會員，即可獲得優先購票電郵，經電郵指示到KKTIX優先訂票，每位會員最多可訂4張門票，先到先得，其餘門票將於7月31日在KKTIX網站公開發售。
Marf聯乘獨立重型樂隊maniac
在首場音樂祭中，最近不時單飛演出的[email protected]，將聯同本地獨立重型樂隊maniac齊齊炸爆舞台。其他表示演單位包括Yoyo Sham(岑寧兒)、moon tang(鄧凱文)、本地獨立重型樂隊maniac、 Instinct of Sight、dessy(守一)、KALAI(家麗)、Young Hysan、爆紅新晉HIP HOP團隊摩四青年及神秘樂隊Naked and lay。
絵麗奈X鹽焗雞($alty Chick)XP.R.O.J.E.C.T. 9
第二場音樂祭則有充滿陽光少女氣息的人氣女團Lolly Talk，聯同熱血型佬周國賢首次與作音樂交流；最令人驚訝是本港首位進軍日本AV界的絵麗奈，繼早前為游學修與Ernest組成的男團N9擔任MV女主角後，今次更「踩過界」聯乘網絡人氣情慾創作歌手鹽焗雞（$alty Chick）與廣東話抒情金屬樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9，情慾X金屬將會擦出意想不到的音樂絕對領域。
當晚其他演出單位包括：Gareth. T、人氣女團Lolly Talk、周國賢、Cloud（雲浩影）、Rapper Novel Friday、ToNick、Hardpack、Dark Wong（黃明德）、Gwenji、及時雨（Rain in Time）等。