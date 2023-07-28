由TONE Music主辦的《未來音樂祭2023》(TONE Music Festival 2023)載譽歸來，將於9月30日及10月1日一連兩日假亞洲國際博覽館舉行，兩場音樂祭的首輪演出單位多達24個，活動以全企位進行。由即日起至明天(29日)第登記成為TONE Music會員，即可獲得優先購票電郵，經電郵指示到KKTIX優先訂票，每位會員最多可訂4張門票，先到先得，其餘門票將於7月31日在KKTIX網站公開發售。

Marf聯乘 獨立重型樂隊 maniac 在首場音樂祭中，最近不時單飛演出的[email protected]，將聯同本地獨立重型樂隊maniac齊齊炸爆舞台。其他表示演單位包括Yoyo Sham(岑寧兒)、moon tang(鄧凱文)、本地獨立重型樂隊maniac、 Instinct of Sight、dessy(守一)、KALAI(家麗)、Young Hysan、爆紅新晉HIP HOP團隊摩四青年及神秘樂隊Naked and lay。