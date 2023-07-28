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娛樂
2023-07-28 17:20:16

未來音樂祭2023｜絵麗奈踩入「情慾X金屬」絕對領域 [email protected]聯乘重型樂隊炸爆舞台

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兩場《未來音樂祭2023》的演出陣容強大。

兩場《未來音樂祭2023》的演出陣容強大。

TONE Music主辦的《未來音樂祭2023(TONE Music Festival 2023)載譽歸來，將於930日及101日一連兩日假亞洲國際博覽館舉行，兩場音樂祭的首輪演出單位多達24個，活動以全企位進行。由即日起至明天(29)第登記成為TONE Music會員，即可獲得優先購票電郵，經電郵指示到KKTIX優先訂票，每位會員最多可訂4張門票，先到先得，其餘門票將於731日在KKTIX網站公開發售。

Marf將於《未來音樂祭2023》單飛與獨立重型樂隊maniac炸爆舞台。 獨立重型樂隊maniac將與Marf於《未來音樂祭2023》炸爆舞台。 岑寧兒是《未來音樂祭2023》演出單位之一。 Gareth. T是《未來音樂祭2023》演出單位之一。 ToNick是《未來音樂祭2023》演出單位之一。 雲浩影是《未來音樂祭2023》演出單位之一。

Marf聯乘獨立重型樂隊maniac

在首場音樂祭中，最近不時單飛演出的[email protected]，將聯同本地獨立重型樂隊maniac齊齊炸爆舞台。其他表示演單位包括Yoyo Sham(岑寧兒)moon tang(鄧凱文)、本地獨立重型樂隊maniac Instinct of Sightdessy(守一)、KALAI(家麗)、Young Hysan、爆紅新晉HIP HOP團隊摩四青年及神秘樂隊Naked and lay

本港首位進軍日本AV界的絵麗奈將踩上音樂舞台。 網絡人氣情慾創作歌手鹽焗雞($alty Chick)於《未來音樂祭2023》與絵麗奈合作。 東話抒情金屬樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9將於《未來音樂祭2023》與絵麗奈合作。 Lolly Talk將於《未來音樂祭2023》與周國賢合作演出。 周國賢與Lolly Talk將於《未來音樂祭2023》合作演出。

絵麗奈X鹽焗雞($alty Chick)XP.R.O.J.E.C.T. 9

第二場音樂祭則有充滿陽光少女氣息的人氣女團Lolly Talk，聯同熱血型佬周國賢首次與作音樂交流；最令人驚訝是本港首位進軍日本AV界的絵麗奈，繼早前為游學修與Ernest組成的男團N9擔任MV女主角後，今次更「踩過界」聯乘網絡人氣情慾創作歌手鹽焗雞（$alty Chick）與廣東話抒情金屬樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9，情慾X金屬將會擦出意想不到的音樂絕對領域。

當晚其他演出單位包括：Gareth. T、人氣女團Lolly Talk、周國賢、Cloud（雲浩影）、Rapper Novel FridayToNickHardpackDark Wong（黃明德）、Gwenji、及時雨（Rain in Time）等。

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