未來音樂祭2023｜謝安琪Marf周國賢Lolly Talk助陣門票僅賣出三成 主辦機構發文告急

《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1日假亞洲國際博覽館舉行，主辦方早前公布演出名單，本地歌手有謝安琪、岑寧兒、周國賢、洪嘉豪、Marf@COLLAR、雲浩影、Gareth T.、Lolly Talk等， 另外大會亦請來台灣的安溥、韋禮安助陣，屆時多位歌手及樂隊將會crossover打造一場音樂盛宴。
自爆門票售出不夠三成
主辦方TONE Music是成立近三年的本地音樂平台，由不夠10位熱愛音樂的人士經營，自2020年起嘗試過搞網上音樂表演，之後更成功舉行實體表演，場地由StarHall去到容納更多人的亞博，去年更嘗試舉行頒獎禮。然而距離開騷尚餘兩個星期，主辦方昨夜發文表示直至目前為止只賣出不到三成門票，原本不打算告急的他們也承認已經沒有選擇，盼歌迷可以購票入場支持。
大幅改善去年不足地方
他們在文中表示過去幾年一直尋求突破，請來不少音樂單位參與，除了讓不同音樂單位可以合作交流，亦希望讓大家看到香港音樂的有質素的可能性。他們亦提到去年音樂祭多個不善的地方，稱今年已盡量改善，因應不同問題作出應對，如增添飲食攤檔、流程安排、舞台距離等等，「雖然可能都未能盡如人意，都係果句，繼續盡做、落力去做。 票房告急，所以都容許我們hard sell一下吧，如果你未買飛，可以隨時到連結買飛，再好點就請邀請多幾個朋友一齊來睇show 吧！」
同期大量演出舉行
有網民歸咎於亞博場地隔涉，甚至指歌手陣容不吸引，但有網民最影響音樂祭入場的是舉辦日子撞正中秋節及國慶假期，有不少人會出外旅行，加上同一時間有不同音樂演出舉行，令歌迷們分身不暇。據了解，音樂祭舉行的兩天，香港其餘場地分別有sukekiyo 及LE SSERAFIM舉行演唱會、安孝燮見面會，和大大小小不同文化演出，另有MC張天賦在澳門開騷。有網民亦謂自開關之後，大量表演湧現，已削弱了不少人的課金能力。
門票現已於KKTIX公開發售
Block A｜單日 $880 / 兩日 $1,480
Block B｜單日 $780 / 兩日 $1,380