熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
娛樂
2023-09-13 15:33:54

未來音樂祭2023｜謝安琪Marf周國賢Lolly Talk助陣門票僅賣出三成 主辦機構發文告急

分享：

《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1日舉行。

《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於930日及101日假亞洲國際博覽館舉行，主辦方早前公布演出名單，本地歌手有謝安琪、岑寧兒、周國賢、洪嘉豪、Marf@COLLAR、雲浩影、Gareth T.Lolly Talk等， 另外大會亦請來台灣的安溥、韋禮安助陣，屆時多位歌手及樂隊將會crossover打造一場音樂盛宴。

音樂祭請來不少歌手及樂隊助陣。

自爆門票售出不夠三成

主辦方TONE Music是成立近三年的本地音樂平台，由不夠10位熱愛音樂的人士經營，自2020年起嘗試過搞網上音樂表演，之後更成功舉行實體表演，場地由StarHall去到容納更多人的亞博，去年更嘗試舉行頒獎禮。然而距離開騷尚餘兩個星期，主辦方昨夜發文表示直至目前為止只賣出不到三成門票，原本不打算告急的他們也承認已經沒有選擇，盼歌迷可以購票入場支持。

大幅改善去年不足地方

他們在文中表示過去幾年一直尋求突破，請來不少音樂單位參與，除了讓不同音樂單位可以合作交流，亦希望讓大家看到香港音樂的有質素的可能性。他們亦提到去年音樂祭多個不善的地方，稱今年已盡量改善，因應不同問題作出應對，如增添飲食攤檔、流程安排、舞台距離等等，「雖然可能都未能盡如人意，都係果句，繼續盡做、落力去做。 票房告急，所以都容許我們hard sell一下吧，如果你未買飛，可以隨時到連結買飛，再好點就請邀請多幾個朋友一齊來睇show 吧！」

同期大量演出舉行

有網民歸咎於亞博場地隔涉，甚至指歌手陣容不吸引，但有網民最影響音樂祭入場的是舉辦日子撞正中秋節及國慶假期，有不少人會出外旅行，加上同一時間有不同音樂演出舉行，令歌迷們分身不暇。據了解，音樂祭舉行的兩天，香港其餘場地分別有sukekiyo LE SSERAFIM舉行演唱會、安孝燮見面會，和大大小小不同文化演出，另有MC張天賦在澳門開騷。有網民亦謂自開關之後，大量表演湧現，已削弱了不少人的課金能力。

 

門票現已於KKTIX公開發售

Block A｜單日 $880 / 兩日 $1,480

Block B｜單日 $780 / 兩日 $1,380

音樂祭的門票價目。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受