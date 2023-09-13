未來音樂祭2023｜謝安琪Marf周國賢Lolly Talk助陣門票僅賣出三成 主辦機構發文告急

自爆門票售出不夠三成

主辦方TONE Music是成立近三年的本地音樂平台，由不夠10位熱愛音樂的人士經營，自2020年起嘗試過搞網上音樂表演，之後更成功舉行實體表演，場地由StarHall去到容納更多人的亞博，去年更嘗試舉行頒獎禮。然而距離開騷尚餘兩個星期，主辦方昨夜發文表示直至目前為止只賣出不到三成門票，原本不打算告急的他們也承認已經沒有選擇，盼歌迷可以購票入場支持。

大幅改善去年不足地方

他們在文中表示過去幾年一直尋求突破，請來不少音樂單位參與，除了讓不同音樂單位可以合作交流，亦希望讓大家看到香港音樂的有質素的可能性。他們亦提到去年音樂祭多個不善的地方，稱今年已盡量改善，因應不同問題作出應對，如增添飲食攤檔、流程安排、舞台距離等等，「雖然可能都未能盡如人意，都係果句，繼續盡做、落力去做。 票房告急，所以都容許我們hard sell一下吧，如果你未買飛，可以隨時到連結買飛，再好點就請邀請多幾個朋友一齊來睇show 吧！」