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娛樂
2023-01-06 15:25:23

本地新女團EOS下周三出道 公開現身與杜汶澤現場越洋對談

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本地新女團EOS下周三出道 公開現身與杜汶澤現場越洋對談

全新女團EOS下周三正式出道，屆時會於高先電影院舉行EOS首支單曲《BIGBANG》MV發布會。

經過一輪選拔、投票，再遠赴韓國密集式訓練及拍攝MV後，杜汶澤打造的「喱DAO女團EOS已定111日正式出道，三位成員HazelleSummerLokyi齊集香港，當天更會首度在傳媒面前合體現身。

「喱DAO」決定與手投票育成EOS的蛙友一同分享，並於高先電影院舉行EOS首支單曲《BIGBANGMV發布會，當日將會首度公開足本版MV，並於大銀幕播放，由知名紀錄片導演林子穎拍攝的韓國受訓及拍攝花絮亦首度曝光，三位成員HazelleSummerLokyi亦會與杜汶澤現場越洋對談。

EOS由韓國娛樂公司主理人Mr Park建議，再經「喱DAO」蛙友一人一票投票選出。EOS名字本是古希臘神話黎明女神的名字，寓意經歷黑暗後，再見光明。同時代表香港女團EOS出現後，就是黎明降臨的時候。EOS同時是為香港第一隊由隊員、名字、團徽以至應援顏色均由投票選出。

EOS已定1月11日正式出道。

EOS已定1月11日正式出道

EOS成員介紹

Hazelle (Instagram: @hazelleceleste)

Hazelle

Hazelle (Instagram: @hazelleceleste)本於英國留學的Hazelle，是EOS的隊長。除了處理團內一切事務之外，同時身兼EOS Lead Rapper、副唱及形象擔當。跳唱之外，Hazelle同時擁有8級鋼琴資格，大家可期待日後Hazelle展現其音樂才華。

Summer (Instagram: @luisummer)

Summer

Summer (Instagram: @luisummer)Summer4歲開始學習芭蕾舞，途中更有學過Pole Dance、中國舞同現代舞，擁有十多年跳舞經驗自然成為EOS主舞，擁有甜美外表的Summer亦同時兼任Main Rapper

Lokyi (Instagram: @iamlokyibb)

Lokyi

Lokyi (Instagram: @iamlokyibb)

團內最年輕嘅一位，仍是一名中學生的Lokyi，熱愛跳舞，精通Jazz FunkHip HopWacckingContemporary等舞種，在團內同時擔當主唱、領舞。外表型格的Lokyi，擁有強烈反差萌，說話永遠出人意表，被兩位團員稱為搞笑擔當。

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