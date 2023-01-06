本地新女團EOS下周三出道 公開現身與杜汶澤現場越洋對談

經過一輪選拔、投票，再遠赴韓國密集式訓練及拍攝MV後，杜汶澤打造的「喱DAO女團」EOS已定1月11日正式出道，三位成員Hazelle、Summer和Lokyi齊集香港，當天更會首度在傳媒面前合體現身。

「喱DAO」決定與親手投票育成EOS的蛙友一同分享，並於高先電影院舉行EOS首支單曲《BIGBANG》MV發布會，當日將會首度公開足本版MV，並於大銀幕播放，由知名紀錄片導演林子穎拍攝的韓國受訓及拍攝花絮亦首度曝光，三位成員Hazelle、Summer及Lokyi亦會與杜汶澤現場越洋對談。

EOS由韓國娛樂公司主理人Mr Park建議，再經「喱DAO」蛙友一人一票投票選出。EOS名字本是古希臘神話黎明女神的名字，寓意經歷黑暗後，再見光明。同時代表香港女團EOS出現後，就是黎明降臨的時候。EOS同時是為香港第一隊由隊員、名字、團徽以至應援顏色均由投票選出。