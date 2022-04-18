本地節目最大尺度 《好想大聲說愛你嘅呢》為參賽者即場驗精

田蕊妮監製、「喱騷」出品的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》，上月推出後被形容是「港版雙層公寓」，今日上架的第5集內容頗激，事關當中四位男參賽者獲節目測試精子活躍度及數量，四男拍攝當日即場獲派發一個膠樽、一個飛機杯以及一支潤滑劑，各自入房「解決」，當成功發射在膠樽內之後，就再由工作人員現場檢測，可算是香港電視史上從未出現過的大尺度任務。

24歲Hayson量少

當日出爐結果顯示，現年29歲的Kinglok贏得第一名，其精子最活躍指數達100%，但只得24歲的Hayson卻令人大跌眼鏡，精子活躍度僅15.4%，他事後解釋：「因為我第一發彈到上牆，於是第二次我就坐喺馬桶上面做，另一隻手揸住個樽仔，但到接住嗰下，成個樽跌咗落個廁所，最後我只好撈番個樽仔上嚟，再去多鑊。」最終要第三次才成功。





四男精子最活躍排名如下：



第一名：Kinglok 100%

第二名：Laughing 78.8%

第三名：Sam 46.9%

第四名：Hayson 15.4%