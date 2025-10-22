本地舞團ATOZ籃球賽熱舞炒熱氣氛 何柏臻Xac拍內地短劇《邑城風雲》夥拍夏雨米雪

本地年度體壇盛事「2025年度香港籃球銀牌賽 冠軍戰」日前假灣仔修頓室內場圓滿落幕，兩場高水平的男、女子高級組冠軍戰掀起連場激戰，場面緊張刺激，觀眾歡呼聲不絕於耳。今年大會特別邀請本地人氣青春舞團ATOZ擔任表演嘉賓，19位成員在球場中央熱舞，以原創歌曲《ATOZonic》為決賽助興，將籃球與舞蹈元素巧妙融合，掀起全場高潮。 玩射籃 一投即中 ATOZ於冠軍戰中帶來他們第一首原創歌曲《ATOZonic》，節奏強勁、舞步俐落，更特別加入籃球動作元素，展現出青春熱血的舞台魅力。而男團成員何柏臻（Xac）在表演投籃時，動作爽快得大派彩蛋，一投即中，全場嘩然！女團10位成員與男團9子合力演出，動感十足點燃現場氣氛，成為當晚除賽事外的娛樂焦點。

Xac 分享拍劇心得 ATOZ成員近月參演內地短劇《邑城風雲》，人氣急升。其中男團成員何柏臻更在劇中擔任男主角，與夏雨、米雪、謝雪心等多位前輩合作。被問到從前輩身上有甚麼得着，他分享說：「見到咁多台詞，真係好驚唔識背，前輩好細心咁教我哋點樣記台詞、點樣處理情緒，對我幫助好大。」而ATOZ女團隊長何佩樺（Starla）則表示這是她首次參與劇集拍攝：「第一次拍劇好緊張，但有咁多前輩帶住，我好放心。對我嚟講，最重要係學識點樣控制面部表情、背台詞，仲有應變能力。」