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娛樂
2024-01-30 17:32:29

本尊就位｜孔德賢被指似鄭嘉穎 克服畏高玩跳樹

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孔德賢孭飛《本尊就位》，戲份甚多。

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂等主演的《本尊就位》，首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。不過，木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料殺出吼天犬引發「仙犬大戰」

木昆令呂祖廟積落唔少閒言，驚動咗呂洞賓下凡「講數」。

另邊廂，呂祖廟發生少女譚姑娘（羅雪妍飾）離奇浴血事件，受了賄的木昆原本與富二代利厚德（謝可逸飾）勾結企圖助其脫罪，及後良心發現「改口供」致厚德入獄，利老爺（煒烈飾）盛怒下將木昆綁上「懲罰風箏」一冲天，令木昆「飄至五房族鎮；與此同時，五族房鎮疑似有山妖作亂，就在眾人盛心祈求呂祖出手捉妖之際，木昆拖著失蹤人士現身，因而被誤當真‧神仙…昨晚首播後，有網民指劇情輕鬆惹笑適合新年期間播放，並直指孔德賢有鄭嘉穎影子。

孔德賢（Danny）在首集相當忙碌，除了「偽扶乩」時反白眼、打冷震及朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後要孭著陳嘉慧通山跑，絕對是體能大考驗。談到扶乩戲份，Danny坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯番呂祖上身嘅劇情。」

談到「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

 

談到扶乩戲份，Danny坦言事前有專誠找道士學。

談到「懲罰風箏」，Danny透露是劇組事先為其度身訂造，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮，同埋嗰日吹咗好耐風扇扮喺天度飛好搞笑。」至於「從天而降」一幕，Danny坦言某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都唯有頂硬上。其實呢個動作真係都幾高難度，因為我要跳落嚟再直接責落陳嘉慧度，好彩兩個都冇受傷，武指指導得好好。」

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有網民指孔德賢有鄭嘉穎影子。

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