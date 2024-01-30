本尊就位｜孔德賢被指似鄭嘉穎 克服畏高玩跳樹

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂等主演的《本尊就位》，首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。不過，木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬引發「仙犬大戰」。

另邊廂，呂祖廟發生少女譚姑娘（羅雪妍飾）離奇浴血事件，受了賄的木昆原本與富二代利厚德（謝可逸飾）勾結企圖助其脫罪，及後良心發現「改口供」致厚德入獄，利老爺（煒烈飾）盛怒下將木昆綁上「懲罰風箏」一飛冲天，令木昆「飄」至五房族鎮；與此同時，五族房鎮疑似有山妖作亂，就在眾人盛心祈求呂祖出手捉妖之際，木昆拖著失蹤人士現身，因而被誤當真‧神仙…昨晚首播後，有網民指劇情輕鬆惹笑適合新年期間播放，並直指孔德賢有鄭嘉穎影子。

孔德賢（Danny）在首集相當忙碌，除了「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後又要孭著陳嘉慧通山跑，絕對是體能大考驗。談到扶乩戲份，Danny坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯番呂祖上身嘅劇情。」

談到「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」