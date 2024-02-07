本尊就位｜甄采浠獲封「漏網美女」 分享Keep弗心得：唔可以食太多菜

無綫劇《本尊就位》日前一集劇情講述，歸二娘(甄采浠飾)為氹金爺(韋家雄飾)買下「溫香玉院」，先後出動「餵提子」及「坐大髀高八度撒嬌」向金爺連環撒嬌，並有意無意間透露妓院驚人生意額，成功吸引金爺買下妓院；當金爺以為雄霸黃賭毒三大範疇後，卻發現因「瑤珠禁娼」政策、妓院倒閉機會極高，頓時火上心頭。自劇集開播後，甄采浠(Carisa)、李芷晴(Stephanie)及羅泳嫻更被譽為劇中「三大漏網美女」。
Carisa除了嗲功驚人，餵提子時更大曬美腿，保養得宜。Carisa受訪時笑言自己其實是「不懂撒嬌的女人」，並大讚韋家雄是好對手，即使親密場口，二人亦能「快靚正」完成：「雖然韋家雄好鍾意搞笑講爛gag，但佢亦係一個好專業同好敬業嘅演員，所以我哋一埋位，無論咩場口都好快就入到戲。尋晚嗰場，我哋之前排咗幾次，一埋位就一take過搞掂。」
至於keep弗心得，Carisa透露靠負重及帶氧運動雙管齊下之餘，戒糖及注意均衡飲食亦很重要，並笑指被醫生指「吃菜太多」，她稱：「原來肉同菜都唔可以食太多，醫生話我食太多菜。例如好大塊葉嘅菜，係唔可以食太多，要食番啲細葉嘅菜先得，因為細葉嘅菜冇咁濕，濕會令身體易積聚毒素。同埋唔可以淨係食菜嘅綠食部分，我自己都食過一年嘅齋，我了解到食齋要食五色之餘，地上、地下同水入面嘅植物都要食，咁先均衡到營養。」
而家中正印夫人玉環(羅泳嫻飾)及妾侍昭君(李芷晴Stephanie飾)經常以孖公仔姿態現身《本尊就位》獲不少網民指「撞樣」，Stephanie笑言確實有不少人這樣說。談到著旗袍時身形完美，Stephanie坦言正式拍劇前有刻意減肥：「因為造型係着旗袍，所以有特登食清啲減番少少，嗰時用咗一個西柚減肥法，每餐食半個西柚，食多啲菜，減少食澱粉質，有食肉，個成效都唔錯㗎。」