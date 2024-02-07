本尊就位｜甄采浠獲封「漏網美女」 分享Keep弗心得：唔可以食太多菜

無綫劇《本尊就位》日前一集劇情講述，歸二娘(甄采浠飾)為氹金爺(韋家雄飾)買下「溫香玉院」，先後出動「餵提子」及「坐大髀高八度撒嬌」向金爺連環撒嬌，並有意無意間透露妓院驚人生意額，成功吸引金爺買下妓院；當金爺以為雄霸黃賭毒三大範疇後，卻發現因「瑤珠禁娼」政策、妓院倒閉機會極高，頓時火上心頭。自劇集開播後，甄采浠(Carisa)、李芷晴(Stephanie)及羅泳嫻更被譽為劇中「三大漏網美女」。

Carisa除了嗲功驚人，餵提子時更大曬美腿，保養得宜。Carisa受訪時笑言自己其實是「不懂撒嬌的女人」，並大讚韋家雄是好對手，即使親密場口，二人亦能「快靚正」完成：「雖然韋家雄好鍾意搞笑講爛gag，但佢亦係一個好專業同好敬業嘅演員，所以我哋一埋位，無論咩場口都好快就入到戲。尋晚嗰場，我哋之前排咗幾次，一埋位就一take過搞掂。」