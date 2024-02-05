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娛樂
2024-02-05 19:43:48

本尊就位｜與黃嘉樂拍出真感情 韋家雄自爆有火花狂爆肚改對白

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黃嘉樂與韋家雄拍出真感情。

無綫劇集《本尊就位》的黃嘉樂、韋家雄、黎燕珊、樊亦敏等一眾演員今日(5)齊齊到雲泉仙館向呂祖祈福，並派揮春為劇集宣傳。黃嘉樂透露其角色跟韋家雄有不少對手戲，二人更會在劇中大打出手。黃嘉樂形容這場打戲是非常浪漫，「打到好激烈！既浪漫又激情！」韋家雄表示當時拍的時候更下雨兼天氣轉冷，還要拍足一晚。

韋家雄表示今次劇集很有以前TVB古裝劇的味道，拍得很開心。(羅錦鴻攝)

韋家雄狂爆肚

黃嘉樂稱當晚工作人員煲了很多薑茶，而且又提供毛巾、暖包等，非常細心。韋家雄笑謂不但要打功夫，最難記是長對白，近乎全都半頁紙，「唔得咪NG啦！但唔好再寫咁長啦！有啲我哋都係爆肚！」他續稱很開心這部劇集很有昔日TVB古裝劇的感覺，並稱拍攝時有火花，所以會即場爆肚。

黃嘉樂在旁即謂有跟老婆解說韋家雄的對白，指有不少是臨場爆肚，他又羨慕謝東閔有古裝造型，自己只得民初造型。二人表示今次合作很有火花，笑謂希望可以一齊扮演親兄弟，韋家雄說︰「我覺得我笑起上嚟同佢都幾似樣！」家樂稱「期待一齊拍，等佢可以令我冇咁木獨！」

黃嘉樂很羨慕謝東閔有古裝造型。

韋家雄提鄭啟泰離世︰永遠在心中

提到有份參演此劇的鄭啟泰猝逝，韋家雄和黃嘉樂均大表傷感，雖然明白會有生離死別，但始終事出突然。韋家雄神情哀傷表示：「永遠在心中，太突然！唔知點講！唉！節哀順變，泰哥永遠都係心入面。」他與鄭啟泰相識多年，形容對方為人「好輕鬆、幽默，好開心」黃嘉樂自言跟對方認識日子不久，「佢好敬業，每次都記熟對白，好開心。佢突然離世，我覺得好可惜。」

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