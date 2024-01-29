本尊就位｜陳嘉慧孔德賢孭飛做主角 謝東閔轉入行14年終「洗底」唔做衰人

由陳嘉慧、孔德賢、謝東閔等主演的《本尊就位》今日(29日)播出，今次無綫起用上位新人孔德賢及陳嘉慧擔正男、女主角之餘，並為「御用衰人」謝東閔「洗底」，飾演善心兼憨直無極限的神仙呂洞賓！ 《本尊》劇情講述借神仙呂洞賓之名騙取善信金錢的陳木昆（孔德賢飾），因負面評價太多觸怒呂洞賓本尊下凡算帳，可惜算帳途中殺出「尋仇吼天犬」，令呂洞賓滯留民間…原來呂洞賓與木昆曾有「宿世孽緣」，當年因呂洞賓對年少木昆不聞不問、釀成悲劇令木昆走上歪路，及後呂洞賓發現「被下凡」除了要化解與木昆的恩怨，還要一起成長……

為配合角色長戴假髮 是次是謝東閔（Brian）突破框框之作，拍劇經驗接近14年的Brian，近期較為突出角色均為衰人，包括《黯夜守護者》的Big Boss、《你好，我的大夫》的衰格偷食老公，及《旁觀者》中的加害者，三個角色均獲讚演得入型入格，並封Brian為「御用衰人」！這次Brian不但告別衰格飾演好神仙，更是一名反應慢半拍兼帶點天然呆的神仙，喜感十足。 談到被封「御用衰人」，Brian笑言其實自己也有演過正氣角色，只是碰巧近期壞角色較多。談到演神仙，Brian指最大難題之一竟是髮型：「監製想我兩個造型嘅頭髮都長番少少，所以我兩個造型都有加到假髮。因為我哋拍嗰陣都幾熱，又要戴頭套又要黐鬚，都幾辛苦架。」