本尊就位｜ 黃嘉樂拍劇撞正籌備婚禮 感激太太無私付

談到角色獲讚，嘉樂坦言花了不少時間做功課，並感激太太無私付出：「好多謝大家有正評，對一個演員係非常之好嘅鼓勵。講到嗰場（雨中）喊戲，我覺得可能同我自身經歷有啲關係，因為我爸爸過咗身，所以情緒上嘅代入會比較容易，另外當然係全靠劇本賦予呢個角色唔少細緻位。拍呢套劇嗰時，我其實係準備緊婚禮，但太太為咗令到我可以安心演戲，佢同我講：『婚禮嗰啲嘢我會全程負責晒，你只要專心做好你嘅工作就得』，佢仲叫我要交足功課，把握好每個機會。作為一個演員，同埋都做咗成20年，我唔可以辜負人哋畀我嘅機會，要對得住自己，每一個角色都係一個好嘅機會，我係抱住咁嘅心態去Prepare角色、盡力做好。」談到顏值獲讚，嘉樂竟搞笑地發表愛妻宣言：「我要多謝我爸爸、我媽媽，同埋要多謝我太太令到我咁快樂。我覺得一個人開心，係容易啲保持到自己個外表嘅。」