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娛樂
2024-09-27 21:00:28

朱凱婷結婚14年快閃杜拜慶祝 大讚機師老公：最佳拍檔

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Heidi多年來被TVB 委派主持多個大騷。

Heidi與機師老公林德勤迎來結婚14周年。

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被喻為「世一MC」的TVB 一線女主持朱凱婷（Heidi2001年參加香港小姐獲得季軍而入行，憑了得口才及精通多國語言，多年來被TVB 委派主持多個大騷，早前更為巴黎奧運當主持，榮升「奧運五朝元老」。Heidi事業一帆風順，家庭生活亦十分美滿，育有一女，日前，她與機師老公林德勤迎來結婚14周年，昨日(26) Heidi在社交網分享多張結婚周年旅行的照片，大曬恩愛。  

Heidi今年與老公同遊杜拜慶祝，見她穿上一條碎花長裙，大曬白滑香肩，充滿少女味，更與老公手拖手四處打卡，甜蜜擁吻，高調放閃。Heidi表示：「週年紀念快閃之旅！14年眨吓眼就過……謝謝你成為我最好的朋友、我最好的拍擋、我最愛的老公！今年大家都超忙，希望盡快安排一個更長嘅旅程，今次短短跟你飛幾日快閃杜拜，繼續享受做你的乘客！」此外，Heidi亦分享了當年幸福婚紗照，並期昐夫妻二人未來繼續彼此扶持成長：「14週年快樂讓我們繼續相愛、繼續生活、繼續探索、繼續學習、一起變老。」

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另外，Heidi 近日在劇集《企業強人》的演出亦成為亮點。昨晚一集，雖然她現身僅十數秒，並僅只透過視像會議形式現身，但由於Heidi期間大晒流利英語，且發音夠晒地道，故僅六秒的英文發言已成功引起網民關注。其實Heidi確實甚有語言天份，除英文流利好聽外，連日文亦相當了得，並因而曾飾演不少需要展示日語能力的角色。

Heidi多年來被TVB 委派主持多個大騷。 二人快閃杜拜慶祝。 Heidi 穿上一條碎花長裙，大曬白滑香肩，充滿少女味。 二人四處打卡，甜蜜擁吻，非常恩愛。 二人四處打卡非常恩愛。 Heidi 近日在劇集《企業強人》大曬一口流利英語成亮點。