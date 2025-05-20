朱千雪帶BB首次去旅行搞到嘔奶 與無綫仍保持合作關係

朱千雪出席太陽馬戲團（Cirque du Soleil）《KOOZA》開幕禮。(歐迪栢攝)

朱千雪今日(20日)到中環主持太陽馬戲團（Cirque du Soleil）《KOOZA》開幕禮。甚少公開出席活動的她表示自己在加拿大首次觀看太陽馬戲團演出，大讚編排突破想像創意，並計劃與老公及囝囝一齊入場欣賞馬戲團表演。她在活動上又提到馬戲團當年來港時，自己買給當時的男友，亦即是現時的老公首份聖誕禮物，便是太陽馬戲團門票，並坦言至今仍然是最難忘、最有意義的禮物。

盼與老公多二人世界 她接受訪問時提到自己不是一個會做手作的女仔，因此見到有馬戲團來表演時，覺得這個表演一定人人都啱睇，「當時我哋啱啱拍拖，我又入行無耐，我記得未公開，有冇拖手唔記得，可能開咗騷有嘅，真係唔記得，但張飛依家都仲係度。」問到會否期待帶埋囝囝入場，她表示心情有些糾結，「有想帶佢去，但又想拍下拖，所以都仲諗緊，我同老公就一定會嚟睇。」 她坦言囝囝出世之後，二人世界的時間雖然有，但每當去到一段時候便會掛念囝囝，由昔日食完飯睇場戲，變成回家湊小朋友，就連食飯都會看著cctv，看囝囝在家中的情況。她說︰「有咗小朋友之後，更加珍惜二人世界，真係好難得嘅事。」她坦言與老公都要工作，因此要待周六、周日這些時間才有一些二人世界。她更大讚老公照顧小朋友非常拿手，奈何小朋友比較愛跟自己，令老公不時呷醋。

期待明年的母親節 提到今年以母親的身份過母親節，朱千雪說︰「我媽咪喺加拿大返嚟，我奶奶喺香港，我就同老公講想有自己嘅母親節，於是就喺母親節前一日同埋老公、囝囝出去食飯，老公都有買花話辛苦你啦，當然佢係代個仔送，個感覺好良好，因為今年有得收花，都幾開心！」她表示當天有影合照，坦言囝囝現時仍然是BB，不會知道甚麼是母親，相信來年囝囝知道她是母親，意義會多一些。 她稱BB有叫「媽媽」、「爸爸」，但相信囝囝不知道這些發音的意思，並指囝囝是叫「爸爸」先，所以老公非常開心。問到下月的父親節如何幫老公慶祝，她表示已準備禮物，但就要保持秘密。

計劃一年回一次加拿大 她稱在囝囝六個月的時候，有跟老公一齊去台灣，但不知道如何準備行李，囝囝在機上哭時，也不知道如何處理，去到落機時更出現嘔奶情況，弄到她一身都是。其後在囝囝九個多月時，又再挑戰帶去韓國，沒料到囝囝不時要睡覺，於是嚷住回酒店。她稱有了之前的經驗，相信之後會更得心應手，盼可以一年回一次加拿大。 與TVB合作愉快 問到她跟TVB是否完約，朱千雪她稱跟無綫關係很好，經理人又跟了她多年，非常了解她，大家合作很愉快。她指公司給予她很大自由度，無論是讀書，還是從事法律工作，公司也沒有干擾她，如有工作便會問能否出席。她說︰「公司都好尊重我，俾我好大自由同空間，始終時間唔係咁易就。」她坦言自己仍有興趣幕前，但需要配合時間。她又指老公沒有規限自己的工作，並非常支持她的工作。