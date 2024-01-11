朱千雪懷孕5個月照穿高踭鞋 獲老公家人女王般服侍

朱千雪、馮德倫及傅家俊等今日到中環出席滙豐活動，懷孕5個月的朱千雪腳踏幾吋高踭鞋現身。她自言平日都穿慣高踭鞋，所以不會太擔心。她表示待父母回來，才跟大家分享BB的性別。她又稱工作都是以西裝為主，發現衣服大都要重新添置，「好多都由扣到鈕變扣唔到，啲褲由要扣皮帶，到依家唔使。每個禮拜都感受到唔同。」

朱千雪直言得知自己有喜時感到很開心，笑謂不太習慣做媽媽的角色。她說︰「因為我哋覺得都結婚好幾年了，我覺得兩個一直都好開心，但有家庭都有唔同嘅快樂，因為我哋兩個都有兄弟姐妹，所以都好開心咁成功有BB。」她稱沒有特別停工，仍繼續工作，但很開心跟她合作的單位都很照顧她。她表示懷孕初期比較辛苦，有孕吐及易感到疲累，現時就回復像以前般精靈。

她表示現階段感到很幸福，因為大家都非常照顧她及特別遷就，並提到早前去旅行，自己可以不用拖篋，而且想食甚麼都有人買給她。她稱得知懷孕之後，都有問身邊好姊妹一些應該要準備甚麼，但很怕不同人跟她說不能做甚麼或食甚麼，令她感到困惑，因為不同人有不同答案。她稱暫時沒有為BB添置用品，待媽媽或奶奶稍後幫她購入。

她稱如生完BB之後，如身體復原快便會很快投入工作，她說︰「依家都係只要時間容許都會接，之後都會係咁。」