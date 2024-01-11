熱門搜尋:
觀塘車禍 農曆新年2024 聖方濟各大學 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-11 21:11:50

朱千雪懷孕5個月照穿高踭鞋 獲老公家人女王般服侍

分享：

朱千雪心情靚靚跟馮德倫出席活動。

朱千雪、馮德倫及傅家俊等今日到中環出席滙豐活動，懷孕5個月的朱千雪腳踏幾吋高踭鞋現身。她自言平日都穿慣高踭鞋，所以不會太擔心。她表示待父母回來，才跟大家分享BB的性別。她又稱工作都是以西裝為主，發現衣服大都要重新添置，「好多都由扣到鈕變扣唔到，啲褲由要扣皮帶，到依家唔使。每個禮拜都感受到唔同。」

 

朱千雪穿超高踭的鞋。

交由媽媽奶奶處理

朱千雪直言得知自己有喜時感到很開心，笑謂不太習慣做媽媽的角色。她說︰「因為我哋覺得都結婚好幾年了，我覺得兩個一直都好開心，但有家庭都有唔同嘅快樂，因為我哋兩個都有兄弟姐妹，所以都好開心咁成功有BB。」她稱沒有特別停工，仍繼續工作，但很開心跟她合作的單位都很照顧她。她表示懷孕初期比較辛苦，有孕吐及易感到疲累，現時就回復像以前般精靈。

她表示現階段感到很幸福，因為大家都非常照顧她及特別遷就，並提到早前去旅行，自己可以不用拖篋，而且想食甚麼都有人買給她。她稱得知懷孕之後，都有問身邊好姊妹一些應該要準備甚麼，但很怕不同人跟她說不能做甚麼或食甚麼，令她感到困惑，因為不同人有不同答案。她稱暫時沒有為BB添置用品，待媽媽或奶奶稍後幫她購入。

她稱如生完BB之後，如身體復原快便會很快投入工作，她說︰「依家都係只要時間容許都會接，之後都會係咁。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受