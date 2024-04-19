朱咪咪亮相《獎門人》特別版艷福不淺 被方力申陳展鵬袁偉豪輪住啜傳紫菜

特備節目《獎門人 Hug Hug媽咪感謝祭》周日晚播出。

特備節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》周日(21日)晚上8點半翡翠台播映，今集主持陣容有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰。嘉賓方面，有熱播劇《逆天奇案2》演員組成的「逆天奇案 2」隊，成員包括陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰，對戰「朱隊友」隊的朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽(唯唯)。

咪咪姐開心無敵啜乒乓 久未亮相遊戲節目的咪咪姐玩得相當落力，在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」中， 除獲優待可以慢慢啜，還被展鵬點名對決啜乒乓，咪咪姐輸人唔輸陣豪言：「你夠膽就啜走個波！」她又命令展鵬唔准擘大口，自己再慢慢啜走乒乓波，場面搞笑。「開心無敵傳紫菜」同樣笑爆肚，咪咪姐先被兩大小生袁偉豪和張振朗夾擊傳紫菜，咪咪姐即時怕醜妹上身眼都唔敢擘大！之後獎門人再安排咪咪姐一人VS「逆天2」男子組，《逆天2》總監製劉家豪亦有落場玩埋一份，家豪哥一馬當先捉實咪咪姐傳紫菜，之後四大型男方力申、張頴康、高鈞賢和陳展鵬肉緊捉住咪咪姐輪住啜，引爆全場氣氛！