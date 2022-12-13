朱咪咪疫情長居新加坡享天倫 復出螢光幕工作排到明年4月

67歲朱咪咪暫別幕前一段時間，在疫情至今，主要長居新加坡，與兒子及阿嫂同住享受平淡的幸福生活。疫情一度令演藝圈停擺，朱咪咪過去兩年回到新加坡居住，近日她終於返港，據知是為TVB拍攝賀年節目，咪咪姐一向愛「買磚頭」作保值投資，早已在香港及新加坡置業，不時亦會到馬來西亞開工，咪咪姐笑言目前工作已排到明年4月。

日前，TVB娛樂台派出主持人王鎮泉到新加坡訪問咪咪姐，並帶觀眾參觀當地的娘惹博物館。咪咪姐近年甚少亮相螢光幕，見她的外型明顯清減不少，咪咪姐在訪問中大談跟周星馳的合作點滴，當中演出《審死官》所戴的「奶媽Bra」還珍藏至今。

咪咪姐表示：「服裝買了肥婆Bra，裏面裝住兩個汽球，入晒水，因為一定要啷吓啷吓，才有真實感，結果其中一場戲我去救星爺，點知唔見咗一邊，汽球爆咗，因為裝水韌力不夠，於是走去便利店買避孕袋，避孕套比較煙韌，避孕套都爆。」咪咪姐指拍電影時間緊湊，自己得一件戲服，每次熨乾要45分鐘，所以服裝部用「塌塌米」疊蓆整了兩嚿圓形，改裝成一個bra，令咪咪姐順利演戲，咪咪姐將呢個bra珍藏至今：「咁就從此冇爆過，一直用到而家，我幾乎放喺夾萬。」咪咪姐演出多年最難忘對白則是《逃學威龍3之龍過雞年》中扮演日本管家「呢卷廁子」，當中的一句對白：「天呀！求你賜一個精壯嘅男人畀我」還有《唐伯虎點秋香》經典《雞翼歌》，咪咪姐笑指這首歌已成經典：「就算我而家去邊度表演，無論香港、外國、馬拉，佢哋都係睇呢啲戲成長。我而家去外國好多人都叫我『二妹姐（《陀槍師姐》角色）』或者『奶媽（《審死官》角色）』，呢兩個名號好響噹噹。」