朱咪咪過大海開騷收利是 掦言千金難買長者笑 唔收錢都唱

朱咪咪於澳門百老匯舞台舉行「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」。

朱咪咪日前於澳門百老匯舞台舉行的「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」圓滿結束，全場座無虛席，Mimi姐使出渾身解數，唱出首本名曲，並請來Solar樂隊的Julio合唱《風的季節》，第二位嘉賓陳慧敏唱了《至少還有你》後，更和上身只穿上孖煙囪內衭，來自「歡樂馬介休」的龍哥和「膠街架 Plastisguys」的中村兩位網紅合唱中文、英文及泰文夾雜的《月亮代表我的心》，令觀眾度過愉快的晚上。

朱咪咪先以一曲《飛躍舞台》為演唱會揭開序幕，唱至中段時咪咪姐自問自答：「係咪未見過我咁靚呢？仲要唔係普通嘅靚，係好鬼靚！」，即時引來全場笑聲；在唱罷《千個太陽》後，她說：「如果真的是太陽千個，我搽防曬都唔知要搽幾厚？」現場有觀眾大叫 Mimi 姐好靚，她即時回應：「我好靚？我知！今晚我預備咗廣東歌同國語歌唱俾大家聽，不過之前係星加坡俾記者誤會我要退休，唱咗咁耐歌，我退休去邊度揾錢？我已經因為辛苦要捱更扺夜唔拍劇，開演會就幾好同舒服吖，當大家自己人咁傾吓計，大家有問題可以隨時問我，除咗銀行戶口外，既然咁耐冇嚟澳門，下次又唔知幾時先再同大家見面，呢首歌我諗到實啱您哋聽！」

其後Mimi姐唱了《相識也是緣份》，其間有歌迷給她獻上一支玫瑰花，她笑言：「乜而家環境咁惡劣咩？送花乜唔係送一扎？送一支，咁呢支花插邊好呢？屋企啲花樽咁大個，是但啦，揸住先，唔緊要！」Mimi姐又唱了《婚紗背後》、《隨想曲》、《順流逆流》組成的小鳳姐 Medley，並唱了《上海灘》和《柔道龍虎榜》，Mimi姐又唱了兩首自己歌《今天的我》、《柳絲長》。她又選唱了兩首閩南歌《舞女》和《愛拼才會贏》，唱《愛拼才會贏》時到台下和觀眾握手，觀眾把握機會送上把紅封包；最後，Mimi 姐在模彷了她的偶像姚蘇蓉表演《月兒像檸檬》和《我為你痴迷》，並以《喜氣洋洋》完成一場莊偕並重的精彩演出。下一次的《過大海》系列將會是 2 月17 日晚同樣在百老匯舞台舉行的「Dear My 光演唱會」。