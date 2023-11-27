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娛樂
2023-11-27 14:43:37

朱咪咪過大海開騷收利是 掦言千金難買長者笑 唔收錢都唱

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朱咪咪於澳門百老匯舞台舉行「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」。

朱咪咪於澳門百老匯舞台舉行「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」。

朱咪咪日前於澳門百老匯舞台舉行的「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」圓滿結束，全場座無虛席，Mimi姐使出渾身解數，唱出首本名曲，並請來Solar樂隊的Julio合唱《風的季節》，第二位嘉賓陳慧敏唱了《至少還有你》後，更和上身只穿上孖煙囪內衭，來自「歡樂馬介休」的龍哥和「膠街架 Plastisguys」的中村兩位網紅合唱中文、英文及泰文夾雜的《月亮代表我的心》，令觀眾度過愉快的晚上。

朱咪咪過大海開騷，請來陳慧敏和赤裸上身只穿上孖煙囪的澳門網紅做嘉賓。 朱咪咪與Solar樂隊的Julio合唱《風的季節》。

朱咪咪先以一曲《飛躍舞台》為演唱會揭開序幕，唱至中段時咪咪姐自問自答：「係咪未見過我咁靚呢？仲要唔係普通嘅靚，係好鬼靚！」，即時引來全場笑聲；在唱罷《千個太陽》後，她說：「如果真的是太陽千個，我搽防曬都唔知要搽幾厚？」現場有觀眾大叫 Mimi 姐好靚，她即時回應：「我好靚？我知！今晚我預備咗廣東歌同國語歌唱俾大家聽，不過之前係星加坡俾記者誤會我要退休，唱咗咁耐歌，我退休去邊度揾錢？我已經因為辛苦要捱更扺夜唔拍劇，開演會就幾好同舒服吖，當大家自己人咁傾吓計，大家有問題可以隨時問我，除咗銀行戶口外，既然咁耐冇嚟澳門，下次又唔知幾時先再同大家見面，呢首歌我諗到實啱您哋聽！」

朱咪咪半說笑指一朵玫瑰花太少。 朱咪咪於澳門百老匯舞台舉行「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」。

其後Mimi姐唱了《相識也是緣份》，其間有歌迷給她獻上一支玫瑰花，她笑言：「乜而家環境咁惡劣咩？送花乜唔係送一扎？送一支，咁呢支花插邊好呢？屋企啲花樽咁大個，是但啦，揸住先，唔緊要！」Mimi姐又唱了《婚紗背後》、《隨想曲》、《順流逆流》組成的小鳳姐 Medley，並唱了《上海灘》和《柔道龍虎榜》，Mimi姐又唱了兩首自己歌《今天的我》、《柳絲長》。她又選唱了兩首閩南歌《舞女》和《愛拼才會贏》，唱《愛拼才會贏》時到台下和觀眾握手，觀眾把握機會送上把紅封包；最後，Mimi 姐在模彷了她的偶像姚蘇蓉表演《月兒像檸檬》和《我為你痴迷》，並以《喜氣洋洋》完成一場莊偕並重的精彩演出。下一次的《過大海》系列將會是 2 17 日晚同樣在百老匯舞台舉行的「Dear My 光演唱會」。

朱咪咪於澳門開騷，獲觀眾送贈利是。 朱咪咪視長者觀眾為老朋友，只要他們開心笑，唔收錢都會繼續唱。

親自設計歌單

Mimi姐受訪時表示，今次最花心思的部份是歌單，分開是國語歌和廣東歌兩部份，揀了多首歌語歌經典以 Medley 型式唱出，讓觀眾可一次過聽到多首金曲；我現在已不是十八歲卜卜脆，是骨頭卜卜脆，所以要減些工作，不過我每個演唱會的流程和對白，也是由我自己負責撰寫和創作的，因為站在舞台上只有我最熟悉觀眾，我知道他們想要什麼，如今晚有些環節是很隨意的，才能和觀眾有所溝通，而他們的反應便會提供給我動力；在香港、星加波和馬來西亞，只要有老人家想聽我唱歌我也會去免費唱歌，因為這些老人家很熟悉我，他們都有看我的電視劇和電影，他們見到我如見到老朋友般，正所謂千金難買長者笑，看到他們那麼開心，又何必要收錢。」

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