朱孝天攻擊F3成員後突跪低 發聲明道歉認受網暴而失言

言承旭、周渝民、吳建豪飛起朱孝天，近日以F3姿態舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，更請來五月天阿信「戥腳」。被踢出局的朱孝天近日連環開火，他更在個人粉絲群組中指控言承旭、周渝民、吳建豪，狠批三位舊拍檔是「悶聲發大財」，直言未來不會再見面，明顯不歡而散。

自爆唱歌走音

另外，朱孝天早前在台灣及北京鳥巢被質疑「假唱」一事，掀起熱議。對此，朱孝天表示網絡上的影片都可以做證，並指自己堅持「開全MIC」演唱，但自爆的確有走音，但片段聽不出來，直言讓眾人琢磨一下之餘，更要求粉絲截圖流傳出去，引來不少網友怒轟他說話不體面。朱孝天的暴走言論惹來爭議，他突然「跪低」發出聲明向大眾道歉，承認自己持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲才會失言論。

