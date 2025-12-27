朱孝天攻擊F3成員後突跪低 發聲明道歉認受網暴而失言

言承旭、周渝民、吳建豪飛起朱孝天，近日以F3姿態舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，更請來五月天阿信「戥腳」。被踢出局的朱孝天近日連環開火，他更在個人粉絲群組中指控言承旭、周渝民、吳建豪，狠批三位舊拍檔是「悶聲發大財」，直言未來不會再見面，明顯不歡而散。
自爆唱歌走音
另外，朱孝天早前在台灣及北京鳥巢被質疑「假唱」一事，掀起熱議。對此，朱孝天表示網絡上的影片都可以做證，並指自己堅持「開全MIC」演唱，但自爆的確有走音，但片段聽不出來，直言讓眾人琢磨一下之餘，更要求粉絲截圖流傳出去，引來不少網友怒轟他說話不體面。朱孝天的暴走言論惹來爭議，他突然「跪低」發出聲明向大眾道歉，承認自己持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲才會失言論。
朱孝天聲明如下：
澄清聲明
本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：
自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。
在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。
事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。
此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。
感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。
聲明人：朱孝天
2025年12月25日