朱慧敏一家三口開Live 囡囡全程唔扭計

朱慧敏與心臟科專科醫生陳良貴的囡囡於本月1日出世，B女遺傳了媽媽的長腿優良基因，而生完約兩星期的她近日在直播中表示沒有特別去修身，並透露B女每半小時食一次奶，自己主力照顧BB，日更與夜更都由她包辦。她坦言B女暫時都是「易湊」，並有盡快生第二胎的衝動︰「下次會問下婦科醫生，我幾時可以生第二個，如果佢話好彩係半年一年，我就會好快再有BB。」

其後她再與老公及B女一齊直播現身，直播約22分鐘，B女在直播中表現乖巧，完全沒有扭計。朱慧敏在直播中指囡囡的樣子似爸爸，並公布BB的英文名叫Shera，取其光明的意思。她說︰「希望佢成個人生都健健康康、開開心心，充滿住光明，生命可以照亮自己，亦都可以照亮別人。」

朱慧敏直播深夜餵奶

朱慧敏讚老公夜晚收工之後，仍會幫手照顧小朋友，讓她可以休息。陳醫生亦很多謝朱慧敏的付出︰「好多謝太太，因為日頭我要返工，靠佢睇住BB。」他亦分享做人父的喜悅，整個直播都見到他們夫婦笑容滿面，非常幸福。

朱慧敏在直播最後預告會直播深夜餵奶，而數小時後，她直播餵奶，片長8分鐘半，她表示要維護囡囡的形象，所以要在直播後才掃風，並稱B女飲一安士多的奶可以瞓數小時，自己亦會埋身餵她。