朱慧敏從低谷到雙全人生 分享三年抱兩甜蜜背後

朱慧敏(Queenie)近日迎來人生又一高峰，剛剛誕下第二胎，兒女雙全的她笑得合不攏嘴「坐完月子不久，她便到香港電台第一台《舊日的足跡》中，分享自己的感情故事。 回想過去，Queenie的初戀是一段波折重重的故事。她透露，自己的第一任男友是大學同學，兩人相識時正值青春年少，戀愛甜蜜讓她常飛往外地探望他。然而幸福的時光，卻因狗仔隊的偷拍而戛然而止，「我們在機場被拍到，登上雜誌封面，我當時很害怕，擔心會令公司不高興，並影響工作和收入。」對方亦難以適應，要求她外出時戴帽子遮臉，以躲避傳媒。二人感情逐漸出現分歧，最終分手收場。

面對感情的起伏，Queenie坦言自己是個「長情又心軟」的人，總是抱著「勇」字面對挑戰。「我通常不會主動提出分手，都是別人跟我分手。」她曾花了兩年時間沉澱自己，參與義工活動，學習哲學和佛法，這段時間讓她重新規劃人生，直到遇到了她的丈夫——陳良貴醫生。

提到丈夫，Queenie的臉上洋溢著幸福的光芒。她透露，陳醫生的戀愛經驗不多，她是他的第二任女友。「他30歲才第一次拍拖，我問他怎麼看待我的過去，他回答得簡單又直接：『我愛你，喜歡你就足夠了。』」這種包容和理解讓她感到無比安心。

婚後四年，Queenie形容自己仍然保留著「少女心」，努力支援丈夫的工作。「他EQ高、脾氣好，但工作繁忙，我很佩服他。每當他要做手術時，我會親自下廚，準備湯水和水果，默默地支持他。」她的細心和愛意讓人感動。 即將迎來44歲生日的Queenie，感慨過去幾年的生活如夢似幻，「20多歲時，我從未想過自己在40幾歲會有兩個孩子，這些都是命運的推動。」她的故事告訴我們，愛情的路途雖然不易，但只要心中有愛，幸福就會隨之而來。