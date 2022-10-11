朱慧敏ViuTV大爆選港姐內幕直認被批踭 被網民斥反骨 留言反擊：我冇投訴TVB

朱慧敏（Queenie）為2004年香港小姐亞軍，惟加入TVB後多飾演邪花角色，直至憑《愛·回家》飾演律師尹德如一角成功入屋；不過效力TVB共11年後離巢發展。日前，朱慧敏為ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》擔任嘉賓，大爆當年參選港姐內幕。

節目當日主題為「選美」，回復自由身嘅朱慧敏更加毫無顧忌爆內幕。首先，朱慧敏透露大會於首輪與次輪面試時其實已為候選佳麗評分，反而決賽、準決賽分數只佔總分一部份：「我係事後先知！所以之後參加世界小姐同國際小姐由頭到尾都表現得好啲，同理外國選美輕鬆好多，主要係玩多，因為所有佳麗喺自己家鄉都拎過獎，嚟到只係想交朋結友。」

打爆被人「批踭」

當主持黃奕晨（Dixon）問及朱慧敏有無試過被人「批踭」，佢就直言：「我係有俾人批過！」不過就補充，相信對方唔係故意，只係當聽到保姆講「有記者，要影相」時，就自動波叉腰擺甫士，以致唔小心撞到旁邊佳麗；又指，影相好逼，影影下都唔知自己企邊好，所以自己走番入後台。朱慧敏亦提及，當年代表香港出戰世界小姐比賽獲「友誼小姐」獎項，卻失望表示：「我記得當時好勁，有六十幾個佳麗投票畀我成為『友誼小姐』，但佢哋(負責接待她回港的人)嚟接機遲到呀！」

雖然朱慧敏無表明感到不被TVB尊重，但有網民留言直指佢反骨數臭TVB，認為佢輸唔起，朱慧敏就回覆網民指自己無投訴TVB，仲叫對方睇晒成個訪問先評論：「邊位感覺不被尊重呀？唔係我！我從來冇講過」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載