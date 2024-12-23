朱智賢愛犬離世把遺物痛哭 舊愛謝東閔送上安慰

朱智賢的愛犬冬甩日前離世，她上載多張照CCTV的截圖，其中兩張照片見到她攬住愛犬的衣服不停哭泣，場面傷感。今年7月，她為冬甩慶祝17歲生日，當時她指「五年前你第一次暈咗入醫院，媽媽點都冇諗過你可以活到17歲」更表示自己一定會盡能力照顧牠。如今，愛犬離開，朱智賢認為冬甩能活到17歲已經萬幸，但仍難掩傷痛。舊愛謝東閔亦有留言安慰說到︰「be strong !」

朱智賢坦言自己這幾天「真係唔OK」，她說︰「睇cam見到自己喊到心碎個樣都心痛。好多人都話佢而家唔使再受痛苦啦！我知道 但係我都係好想佢返嚟，佢好開心喺天堂跑緊，我知道 但係我都係好想佢喺度，17歲已經好好㗎啦，我知道 但係我真係好掛住佢，我唔要佢離開我，我就是這樣放不下，我還是很執着，很想他回來……」

她坦言自己仍未能接受事實，所以無辦法處理愛犬的物件，「晚上我還是會驚醒 怕沒有人照顧他，每天晚上醒來餵他喝水、帶他去廁所、哄他睡覺，已成為生活一部份。知道大家都很擔心我，我只是需要點時間。」甚至她買給冬甩的三文魚也不捨得掉，抱過愛犬的睡衣至今仍不捨換掉，可見她盡力保留愛犬最後給她的回憶。她說︰「知道大家都很擔心我，我只是需要點時間。」