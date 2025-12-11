朱智賢花1.7萬請中「大牌」工人姐姐 被寸爆反問而家咩年代唔准用電話

Ashley指工人姐姐只入職一星期卻鬧出不少問題，她透露給工人姐姐看家庭守則時卻被寸爆反問而家咩年代唔准用手提電話，Ashley於限時動態嬲爆表示：「今日簡直係開拓咗我三觀，工人姐姐問我『依家咩年代呀？唔畀用電話』 我想問香港有邊一個打工仔，喺開工嘅時候可以用電話？然之後再同老闆講以上呢番說話。」

態度惡劣

而在面見時，Ashley 已講明要照顧愛犬，不過工人姐姐卻「耍大牌」拒絕幫忙帶愛犬落街，她寫道：「工人姐姐嚟咗一個星期，同我講佢好攰唔帶隻狗落街兼且態度差，你哋會點處理？」最後，Ashley唯有自己照顧愛犬：「佢唔去，跟住我自己帶左隻狗落街，佢仲同我講byebye。」不少網民都紛紛留言表示：「現在啲工人姐姐係博炒，等你炒有得賠」更有人提議她向Agent反映換人，Ashley 就留言回覆表示：「僱傭公司要我畀錢請第二個，畀個discount我，畀咗17,000幾蚊就咁就冇咗」。

