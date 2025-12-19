朱栢康參演台灣動作片《即刻刺殺》，夥傅孟柏組成殺手搭檔惡鬥反派李李仁。

Netflix劇《回魂計》型男傅孟柏夥拍朱栢康、李李仁，片中組成殺手搭檔的朱栢康、傅孟柏，將與飾演反派的李李仁會有空前激烈打戲，年底壓軸開機之作令人相當期待。片中朱栢康飾演一名愛女心切、不得不重出江湖的沉默殺手「江松」，傅孟柏飾演玩世不恭、嗜賭成癮的殺手「韓焱」。過去朱栢康曾演出《九龍城寨之圍城》、《金童》等動作片，又剛在馬來西亞完成另一部動作作品後，立即飛到台灣展開拍攝，所以對動作戲並不陌生。朱栢康二度來台拍電影，坦言接到劇本當下考量體能訓練強度，心裡有些猶豫，擔心訓練時間不夠但是經過監製賴宇同肯定表示：「洪昰顥第一次做導演，需要你這位好戲之人！」因此下定決心把動作片精神帶來互相切磋。傅孟柏則說，拍過很多有動作元素的作品，但這次是完全以動作為主的架構，創作過程變得很有趣。片中最大反派角色邀請演技實力堅強、戲路多變的李李仁演出，飾演白天親民、夜裡狠毒的市長「高禮」，李李仁表示：「第一次讀本，我就覺得不要綁手綁腳，因為這是一部爽片，自己要演的過癮，觀眾才能看的過癮！期待和男主角擦出特別火花。」