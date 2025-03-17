朱芸編獲獎台上公開多謝女友 Winka@COLLAR有新戀情｜亞洲電影大獎2025

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮昨日(16日)圓滿結束，「最佳原創音樂」由朱芸編《破·地獄》，他在台上致謝時特別提起另一半。他說︰「多謝我經理人、多謝我女朋友Winka、多謝我爹哋媽咪……」當時不少人未有為意他口中的「Winka」原來是COLLAR成員陳泳伽。

Winka拍下男友領獎一刻 昨晚不止邱彥筒(Marf)有份入場，Winka亦是座上客，她更用手機拍下朱芸編上台的時刻，並放在IG的限時動態內，用英語留言說︰「Congratulations! You did ittttt!!!!」更tag了對方的IG。翻看頒獎禮片段，當謝安琪宣布朱芸編獲獎，他從觀眾席走上舞台時，Winka原來坐在他前一排的通道位，畫面亦有拍下朱芸編從Winka身旁走過的一刻，但Winka就表現低調，見到男友獲前方的電影人恭賀時，拿起手機拍下男友領獎的一刻。事後更發現朱芸編的IG只追蹤了COLLAR的Winka，而Winka的IG也多用朱芸編的歌曲，隔空傳情！

Winka與前度拍拖6年 Winka過去曾承認自己有拍過2次拖，曾與大男人及溫柔型的對象拍拖，對上一次的戀情是於2022年6月跟拍拖6年的圈外男友兼歌迷會會長分手。當時她指分手原因很複雜，但總括而言是兩人步伐不一致，沒有了想結婚的畫面。Winka表更曾公開二人的對話證雙方的關係「再見亦是朋友」。 Pre 拍拖 由於Winka曾表示拍拖是以結婚為前提，如遇合適對象會先「Pre拍拖」，再了解是否可以一齊，因此當朱芸編公開表示「多謝女友Winka」時，有網民笑謂女方可能跟朱芸編只是「Pre拍拖」，怕男方會錯意。

朱芸編才華洋溢 朱芸編是香港二胡演奏家，11歲已代表香港赴英參加威爾斯靈閣嶺國際音樂賽，並從53個國家選手中奪得民族音樂組總冠軍，被譽為二胡神童；15年，年僅25歲的他更獲邀為國家主席習近平伉儷和英國威廉王子伉儷演奏二胡。 他開始為電影做配樂，全因為認識了泰迪羅賓，對方一手撮合他與導演郭子健合作，為《悟空傳》做配樂，而當時朱芸編只是剛畢業，也沒有太多經驗，但獲得郭子健認同，繼而令他踏上為電影配樂的工作，與二胡演奏雙線發展。電影《白日之下》、《破．地獄》、《哪吒之魔童鬧海》、《哪吒之魔童降世》也是由他做配樂。