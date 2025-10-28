朱芸編首個個人音樂會 邀林志炫@優客李林跨界登場

二胡才子朱芸編以突破傳統、勇於嘗試的音樂風格見稱，擅長以二胡為觀眾帶來意想不到的驚喜。繼早前他曾以二胡演繹《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》震撼全場，更贏得觀眾及網民一致的讚歎。這次，朱芸編首個西九大盒個人音樂會「BETWEEN WORLDS」，今晚一連兩晚（10月28及29日）舉行。
五度入圍金曲獎
朱芸編早前透露，將邀請多位卓越音樂人與藝術家共同打造驚喜滿滿的曲目內容，包括全新創作及重新編曲之作，以立體聲響與舞台影像交織出視聽感官的盛宴。他表示：「今次會是一場融合唔同靈魂能量嘅演出，從聲音、服裝到視覺設計，每一部分都有極具想像力嘅藝術家參與。一定會有大家未諗過嘅moment！」開show前，大會正式公布了嘉賓陣容；華語樂壇殿堂級歌手林志炫，是他闊別三年後再度登上香港舞台，在首場現身為「BETWEEN WORLDS」帶來跨地域的生命對話。
林志炫曾五度入圍金曲獎最佳國語男歌手，足跡遍佈亞洲舞台，代表作包括「優客李林」時期的《認錯》及個人作品《單身情歌》、《蒙娜麗莎的眼淚》等。談到與朱芸編的淵源，林志炫表示：「淵源係源自2017年，當時朱芸編為電影《悟空傳》創作插曲《空》，由我主唱。當時大家認識未算深，但那次機緣延續到數年後，讓朱芸編有機會為我嘅演出編曲，嗰次合作種下咗更多合作嘅種子。今次佢舉行第一次大型音樂會，佢話夢想能邀請我擔任嘉賓，結果夢想成真！」
感謝黃妍加入是次演出
至於久違重臨香港，他表示這次行程相當緊湊：「今次係專程嚟支持朱芸編首場（28號）嘅演出，完成後就要即刻趕赴另一個城市工作。雖然行程真係好趕，但仍然覺得呢趟非常值得！」
與朱芸編於電影《白日之下》主題曲《日光漂白》合作而結緣的女歌手黃妍（Cath Wong），亦將登場續寫音樂緣份。她表示：「朱芸編喺音樂上嘅世界觀一直都令我覺得好amazing，可以再合作、一齊參與呢場以生命為題嘅音樂會，我自己都好期待！忍咗好耐，終於可以同大家講啦～我哋到時見！」朱芸編則表示：「好感謝林志炫同黃妍願意加入呢次演出。林志炫嘅聲音真係有一種超越時間嘅力量，而我同黃妍由電影到舞台嘅交流，都令我對生命有更多思考。希望BETWEEN WORLDS可以帶觀眾走入自己內心嘅世界，搵到屬於每個人嘅共鳴。」