朱芸編首個個人音樂會 邀林志炫@優客李林跨界登場

二胡才子朱芸編以突破傳統、勇於嘗試的音樂風格見稱，擅長以二胡為觀眾帶來意想不到的驚喜。繼早前他曾以二胡演繹《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》震撼全場，更贏得觀眾及網民一致的讚歎。這次，朱芸編首個西九大盒個人音樂會「BETWEEN WORLDS」，今晚一連兩晚（10月28及29日）舉行。

五度入圍金曲獎

朱芸編早前透露，將邀請多位卓越音樂人與藝術家共同打造驚喜滿滿的曲目內容，包括全新創作及重新編曲之作，以立體聲響與舞台影像交織出視聽感官的盛宴。他表示：「今次會是一場融合唔同靈魂能量嘅演出，從聲音、服裝到視覺設計，每一部分都有極具想像力嘅藝術家參與。一定會有大家未諗過嘅moment！」開show前，大會正式公布了嘉賓陣容；華語樂壇殿堂級歌手林志炫，是他闊別三年後再度登上香港舞台，在首場現身為「BETWEEN WORLDS」帶來跨地域的生命對話。