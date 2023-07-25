朴敘俊為影帝李炳憲自薦拍《烏托邦浩劫》朴寶英難忘拍婚紗戲

由韓星李炳憲、朴敘俊和朴寶英首度攜手的災難鉅製《烏托邦浩劫》(Concrete Utopia)，改編自韓國人氣網絡漫畫《愉快的孤立》的第二部曲《愉快的鄰居》，以首爾一場世紀大地震揭開電影序幕，展現倖存主角的求生意志和面對生死抉擇時的人性黑暗面。電影早前在韓國舉行電影發布會，曾憑《寒流黑金》橫掃韓國青龍、百想、大鐘三大影帝獎的李炳憲，當然是眾人偶像，朴敍俊自爆是忠粉，「「我本來沒收到《烏托邦浩劫》邀約演出，但我想和導演合作，加上聽說李炳憲前輩主演，就主動毛遂自薦。」此片8月初在韓國率先開畫，8月17日在香港公映。

朴 敘俊展現「演技綜合禮物包」 《烏托邦浩劫》由憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰和執導，導演早前率領眾演員李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金善映、朴持厚、金道允一同盛裝出席發布會，朴敘俊為李炳憲自薦，「他的參演與否對於我的選擇有著很大的影響。在旁邊看他演戲就已經很開心了，所以去拍攝現場都很高興。能和前輩們一起合作的機會並不多，所以這是一次很好的經歷。」今次朴敘俊也一改過去完美男神形象，以頭髮蒙灰、一臉鬍渣加上面帶傷疤的造型演劫後餘生的災民，展現令人驚喜的多層次內心戲，連導演嚴泰和都忍不住透露：「大家將看到朴敘俊的『演技綜合禮物包』！」女主角朴寶英和朴敘俊在片中飾演一對新婚夫婦，她回憶第一天拍攝的情況：「我和朴敘俊為了要拍攝電影中出現的道具照片，第一場拍攝的就是婚紗戲。我和朴敘俊首次見面，問候對方後就要穿起婚紗問始拍照。因為要看起來很甜蜜幸福，當時我一直很苦惱，不知道該把手放在哪裡，怕會失禮！幸好拍攝結束後我們很快就變熟絡，相處感到很自在！」