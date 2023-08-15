朴敘俊為《烏托邦浩劫》激減15磅 收起肌肉演平凡人夫｜越洋訪問

韓國大製作新片《烏托邦浩劫》(Concrete Utopia)上星期於當地開畫即登上票房冠軍，電影本周四在港獻映，主角之一的朴敘俊與導演嚴泰和近日接受《am730》越洋訪問。

跟角色有 共通點

朴敘俊向來戲路甚廣，不論《金秘書為何那樣》抑或《梨泰院Class》均另觀眾眼前一亮，而今次在《烏托邦浩劫》中扮演平凡人夫「金岷聖」，角色由開場到尾聲有着不同的情緒變化，問到今次角色是否比較難揣摩，朴敘俊表示每個角色也有困難地方，他自言跟岷聖一角亦有相同地方，朴敘俊說：「其實我也有很多像岷聖般的普通之處，所以我試圖在自己身上找到共通點，而沒有作其他參考。」為了忠於角色，朴敘俊表示：「岷聖始終不是一個肌肉男，所以我在拍攝前減了大約7公斤（約15磅）。雖然因為電影以冬天作為背景，戲服比較厚，雖然不太明顯，但我覺得減磅扮演岷聖有很大的幫助。」