朴敘俊緋聞女友Lauren Tsai首個裝置藝術展揭幕 3．27搞快閃見面會

Lauren Tsai 表示十分興奮能夠以藝術家身份在香港舉行全球首展，並透露自己深深被香港的歷史底蘊、現代氣息和藝術創新所吸引。《My Dream : Our Hill》透過探索內心世界，展現記憶、家園與夢想交織的微妙關係。Lauren Tsai表示：「這是一個非常個人的作品，我希望這個裝置藝術能引領訪客走進自己的內心世界，再次喚醒那份深藏於心底的童真與想像力。」