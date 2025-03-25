朴敘俊緋聞女友Lauren Tsai首個裝置藝術展揭幕 3．27搞快閃見面會

朴敘俊緋聞女友國際藝術家Lauren Tsai（蔡蘿倫）昨日（24日）現身香港置地廣場，為其首個全球裝置藝術展覽《My Dream : Our Hill》揭開序幕。星光熠熠的開幕派對隨後舉行，多位藝術界名人好友到場支持，包括著名單針紋身師DR. WOO、日本藝術家村上隆等。
Lauren Tsai 表示十分興奮能夠以藝術家身份在香港舉行全球首展，並透露自己深深被香港的歷史底蘊、現代氣息和藝術創新所吸引。《My Dream : Our Hill》透過探索內心世界，展現記憶、家園與夢想交織的微妙關係。Lauren Tsai表示：「這是一個非常個人的作品，我希望這個裝置藝術能引領訪客走進自己的內心世界，再次喚醒那份深藏於心底的童真與想像力。」
Lauren Tsai 才華橫溢，身兼模特兒、演員及藝術家等多重身份，近年積極投入藝術創作的她，以大型裝置藝術作品《My Dream : Our Hill》驚艷亮相，更特別開設期間限定店，售賣多款獨家限量商品，包括其個人原創藝術作品及畫作。此外，Lauren Tsai與日系美式潮流品牌 HUMAN MADE 跨界合作，推出兩款限量版T-shirt，完美融合個人藝術風格與潮流元素。Lauren Tsai將於3月27日（星期四）下午1時30分在期間限定店舉辦快閃見面會，在指定時間內與粉絲簽名互動。