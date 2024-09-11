朴敘俊鼓勵藉運動作藉由運動 為lululemon「Together we grow」企劃擔任大使

加拿大健康生活品牌lululemon，最近展開「Together we grow」企劃，找來韓星朴敘俊、《體能之巔：百人大挑戰2－地下之戰》冠軍Amotti，以及來自澳洲KAAIAA全方位健康計劃的創辦人Leah Simmons等，擔任活動大使。 「Together we grow」企劃旨在邀請大眾，藉由運動和社交聯繫，為身心健康注入動力，更輕盈地踏出每一步，面對每一次挑戰都更樂在其中。

啟發朴敘俊參與「Together we grow」活動的契機，就是他為克服螢幕外所面對的情緒挑戰，他稱在韓國娛樂圈和現今的偶像文化，往往存在著巨大的壓力與大眾的期望，從自身經歷過的挑戰和掙扎，他分享：「希望能透過這次與lululemon的攜手合作，鼓勵大眾持續運動、保持與身邊人的連結，並以最忠於自己的方式找到身心幸福。」

此外，朴敘俊希望藉「Together we grow」活動，提高大眾對心理健康的重視：「我希望我們能培養一種文化，讓大家能自在地分享感受和表達情緒。」昨日正式啟動的「#togetherwegrow 挑戰」，邀請所有人一起累積100萬分鐘的運動目標，為社區解鎖100萬分鐘的身心健康體驗。而朴敘俊以跑步、徒手健身和舉重來參與「Together we grow」挑戰。