朴智賢三級笑片香港上映有期 崔始源卸下偶包演不舉男

全新韓國爆笑電影《童話睇硬了》（Forbidden Fairytale）大灑鹽花，由大熱韓劇《財閥家的小兒子》女星朴智賢（朴智炫）夥拍元祖級男團Super Junior主將崔始源，以超瘋狂的劇情展開，加上鹹鹹濕濕「甜故」吊味，炮製㷫烚烚睇硬賀歲喜劇。

朴智賢由純情妹豬化身小淫筆，寫盡各種令人面紅耳赤的色色幻想，而崔始源就放下男神偶包，化身日日審查鹹片搾乾精力的不舉男，還有《劫機1971》演技派男星成東鎰擔當甜故大腦細，誓要將成人文學發揚光大！三人破格合體在片中大寫甜故，《童話睇硬了》將於2025農曆新年「硬」闖香港！