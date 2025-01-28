朴智賢三級笑片香港上映有期 崔始源卸下偶包演不舉男

全新韓國爆笑電影《童話睇硬了》（Forbidden Fairytale）大灑鹽花，由大熱韓劇《財閥家的小兒子》女星朴智賢（朴智炫）夥拍元祖級男團Super Junior主將崔始源，以超瘋狂的劇情展開，加上鹹鹹濕濕「甜故」吊味，炮製㷫烚烚睇硬賀歲喜劇。
朴智賢由純情妹豬化身小淫筆，寫盡各種令人面紅耳赤的色色幻想，而崔始源就放下男神偶包，化身日日審查鹹片搾乾精力的不舉男，還有《劫機1971》演技派男星成東鎰擔當甜故大腦細，誓要將成人文學發揚光大！三人破格合體在片中大寫甜故，《童話睇硬了》將於2025農曆新年「硬」闖香港！
密實姑娘寫性經
《童話睇硬了》故事講述決心成為童話作家的丹妃（朴智賢飾），打算一邊做公務員，一邊實現她從小的夢想。點知新工原來要審查網絡上一切18禁物料，包括冇格鹹片、禁忌甜故通通都要睇！滿腦子都是童話的丹妃，眼見社畜前輩正錫（崔始源飾）返工飽受「刺激」搞到不舉，擔心自己純真的心被污染；更糟的是，她意外得罪甜故網站腦細（成東鎰飾），被逼幫他寫甜故來還債。以閨密們一連串衝擊三觀的18禁經歷為靈感，無意中打開了丹妃內心的色色開關，她筆下生動㷫烚烚的甜故，甚至令正錫睇到硬起來？！