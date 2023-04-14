李亞男重提入行最離譜的謠言 自爆曾借蔡少芬屋企拍拖被「投訴」太甜蜜

李亞男（Leanne）自2015年與王祖藍結婚後，便減少幕前工作，一直專心相夫教子。近年她跟老公轉戰內地市場，不時孖住參加綜藝節目。日前，李亞男接受內地節目訪問，大談與王祖藍當年的愛情故事，並提到最離譜的謠言。

李亞男與王祖藍結婚8週年，二人一直恩愛，她當提這段關係最瘋狂的時候是地下情階段：「因為還是不怎麼敢跟外界公開戀情，所以我們想自己先把這段感情穩定了才分享。」她續指：「地下情的時候，我們還打電話給一些好一點的朋友，然後說我們可不可以去你們的家待一會，真的不知道去哪裡好，但是那些朋友都會覺得，你們可以不要經常來，因為感情剛開始還是會特別甜嘛，然後他們就變成了電燈泡。」李亞男更大爆其中一位仗義幫忙最多的朋友原來是蔡少芬：「她就說，沒關係的沒關係的，來我們家就可以了，我們家有很多房間可以給你們住。她就是那種很仗義的大姐姐，所以我覺得那段時間還是蠻瘋狂的，也非常感謝那位姐妹。」

入行多年，被問到覺得最離譜的謠言就什麼，李亞男笑說：「之前有說過我有抑鬱症，突然之間就說我有一種病，就是親朋好友都會問我有沒有事，我說我真的沒事！」她表示起初會很介意別人的留言，慢慢地就覺得這不是一個很好的習慣，盡量不要去看，最重要就是有沒有做好自己。提到李亞男與王祖藍的「長短腿之戀」，李亞男給予身材高䠷的女生建議如何選擇男朋友，她坦言外表帥還是很吸引的，但最重要的還是要看內心：「他的外在可能沒那麼完美，但有時候內心太好了，就會被他吸引，他不會一直帥到100歲吧？所以選男朋友一定要選他的內在。」