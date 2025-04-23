李佳孖龍婷赴美加登台 四出打卡見當地fans

李佳參加《中年好聲音》勇奪亞軍後發展順利，今年更舉行首次個人演唱會，早前她聯同龍婷、譚輝智和劉威煌遠赴美加兩地登台，在美國時趁空檔去了洛杉磯附近的多個著名景點，包括荷李活、比華利山、Santa Monica和The Grove等地打卡，李佳表示經常在螢幕上看到這些景點，今次「聞名」終於可以「見面」，她更在Santa Monica買了不少手信帶回港送給家人和朋友。

李佳續說：「今次演出是一個很開心的經驗，我和龍婷、輝智及威煌都是首次以這個陣容出埠工作，大家在這十多天中一起相處和表演，增加了相互之間的感情和默契，剛好食神Michael也在洛杉磯，他邀請我們去了他在當地的火鍋店吃晚飯，因為當時已離開香港多天，所以很掛念香港的食物，這頓火鍋對我們來說絕對是及時雨。另外因時差關係，丈夫和囝囝在香港的作息時間和我完全相反，不過無論如何疲倦，我們也必定會進行視頻通話，閒話家常至少10分鐘後才上床休息。」