李佳實現夢想開個唱全場爆滿 英籍老公帶兩子上台sweet爆獻花

李佳在開場Spot Light燈光的襯托和六人樂隊的伴奏下，以一曲《Killing Me Softly With His Song》揭開了演唱會的序幕，接著她便唱了《月半彎》和《我的心裡只有你沒有他》，唱畢幾首歌後，李佳說：「多謝大家的光臨，很開心可以在這個舞台上唱歌給大家聽，我一直以來開個唱的夢想終於可以實現。」接著音樂便響起了《李香蘭》的前奏，之後的《Cheek To Cheek》、《Summertime》、《至少還有你》、《Girl From Ipanema》和《Misty》也令大家聽出耳油，演繹完《春風吻上我的臉》、《我要你的愛》的 Medley後，李佳轉look登場，唱出她最新的派台歌《再找一天忘記你》，接下來再唱《LOVE》、《Dream A Little Dream》、《歡樂今宵》、《Autumn Leaves》和《Cry Me A River》等作品，而嘉賓羅啟豪與李佳多次合作，二人合唱《When I Fall in Love》和《Unforgettable 》時充滿默契，羅啟豪之後也獨唱了一曲《Quando Quando Quando》。



李佳再出現在舞台上唱出《記憶棉》和《至少做一件離譜的事》，而唱《新不了情》時更找了身為觀眾的尹新杰和她一起跳舞，在唱《Always On My Mind》時，其英籍丈夫和一對兒子出現在台上獻花給李佳，整個畫面非常溫馨甜蜜。在唱《Sway》時，李佳和舞蹈員大跳拉丁舞，最後她以一曲《Can’t Take My Eyes Off You》為全晚演唱會劃上圓滿句號。