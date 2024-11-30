李佳芯分享跑步心得 車婉婉建華慈善跑獻唱

Ali和兩位明星運動員即場分享跑步的經驗和準備心得，不時在社交媒體上大晒跑步趣事，鼓勵大眾動起來的Ali表示：「一開始跑步是想鍛鍊心肺功能，後來我開始跑街，才真真正正愛上跑步。面對着起伏不平的路，甚至是強勁的逆風，令我了解到以心態戰勝一切的力量，從而找到內心的平靜。」

李佳芯(Ali)、車婉婉今日於科學園出席「建華企業慈善跑2024」，為救世軍籌款，港長跑運動員屈旨盈(Crystal)和Sportsoho 專欄《跑道同遊》作者兼業餘跑步愛好者Stephanie到場，帶領參加者進行熱身一同為跑手打氣，氣氛熾熱。

而長跑運動員Crystal則分享長跑心得是要享受過程：「我認為最重要是愛上跑步的過程，享受沿途的風景，別太快去想著終點和勝利。長跑的過程很漫長，學會好好享受當下每一步，反而可以令你能堅持完成賽事。」作為業餘跑者的Stephaine則建議跑者做足準備安排鍛鍊，嘗試在不同天氣情況下去實地或類似的路線練習，加上跑步前做足夠熱身，才能確保可以最佳狀態迎戰。

分享過後便是頒獎時刻，頒授共20個組別的獎項後，歌手暨《中年好聲音》主持車婉婉到場獻唱一曲《憑著愛》，以及和建華歌唱比賽「UC之聲」冠亞季軍得主合唱《信自己》，「建華企業慈善跑2024」在如此美妙又激勵人心的歌聲中畫上完美的句號。